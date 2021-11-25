В Роспотребнадзоре Нижнего рассказали, будут ли вводить QR-коды в общественном транспорте

По словам Натальи Садыковой, это технически сложный момент, который социально ограничивает людей.

«Пока таких предложений в адрес исполнительной власти мы не готовим», — добавляет заместитель руководителя регионального управления Роспотребнадзора.

Сейчас QR-коды на общественном транспорте действуют в Казани и Камчатском крае.

Напомним, ранее сообщалось, что министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов опубликовал информацию о новых сроках действия QR-кодов в своем Instagram-аккаунте.

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Фото: pexels