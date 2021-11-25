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В Роспотребнадзоре Нижнего рассказали, будут ли вводить QR-коды в общественном транспорте

Правительство Нижнего Новгорода не планирует вводить QR-коды для вакцинированных на общественном транспорте. Об этом объявила заместитель руководителя регионального управления Роспотребнадзора Наталья Садыкова.

 

По словам Натальи Садыковой, это технически сложный момент, который социально ограничивает людей.

«Пока таких предложений в адрес исполнительной власти мы не готовим», — добавляет заместитель руководителя регионального управления Роспотребнадзора.

Сейчас QR-коды на общественном транспорте действуют в Казани и Камчатском крае.

Напомним, ранее сообщалось, что министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов опубликовал информацию о новых сроках действия QR-кодов в своем Instagram-аккаунте.

 

 

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Фото: pexels

 

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