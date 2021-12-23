В Нижнем Новгороде продлят работу метрополитена в новогоднюю ночь. Рассказываем об изменениях

Нижегородский метрополитен в ночь с 31 декабря на 1 января будет ходить до 3:30 с интервалом в 20 минут. Работа метро возобновится в 06:00. Также, в январские выходные поезда будут отправляться по расписанию субботнего графика.

Напомним, стала известна программа празднования Нового года в столице Приволжья. Рассказываем подробнее здесь. Также, сразу в семи районах город запустят фейерверки в новогоднюю ночь. Где именно?

Кроме того, уже в эти выходные откроется зимняя площадка «Спорт Порт». Посетители смогут прокатиться на коньках, горках, тюбингах и ледянках. А QR-код нужен? Рассказываем.

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Фото: pexels