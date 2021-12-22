Стало известно, когда откроется зимняя площадка «Спорт Порт»

На ледовой арене пройдет развлекательная программа, интерактивы, розыгрыши подарков, поздравления от Деда Мороза и Снегурочки, световые инсталляции и мастер-классы. Кроме того, будет работать медиастудия «Шайба» — прямые эфиры с известными людьми и выступления музыкальных групп и диджеев города.

На территории «Спорт Порт» будут работать фудтраки с горячей едой и напитками. Вход на каток бесплатный, но необходима предварительная регистрация на сайте.

Напомним, в последнее воскресенье 2021 года в ресторане отеля «Никитин» пройдет джазовый концерт. Прозвучат песни — Барбары Стрейзанд, Эллы Фицджеральд, Майи Кристалинской, Билли Холидей и других.

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Фото: сообщество «Спорт Порт» «ВКонтакте»