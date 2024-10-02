Анкета амбассадора премии ЧГЕ’24: Юлия Медведева

Выдали амбассадорам премии «Что где есть в Нижнем Новгороде» — 2024 «анкеты друзей» и попросили честно ответить на наши гастрономические (и не только!) вопросики. Уже узнали много интересного! Например, ресторанный гид и автор телеграм-канала «Горький Ест» Юлия Медведева не пьет без закусок, имеет схожие художественные вкусы с Филиппом Киркоровым и организовывает ресторанные трипы родной бабушке (с переодеваниями и пиротехникой!).
Лучшее начало дня
Летом — на Гребном канале или Нижне-Волжской набережной, сразу после пробежки — завтрак в «9/18», Red Wall или Monet. Зимой выбираю «Английское посольство», беру там чашку какао и большой Английский завтра с игристым. В выходные — с семьей, в будни — с подругами.
Идеальный кофе в Нижнем Новгороде
Дома! Гуляя по городу, захожу в «Скуратов» за Оранж Баблом или сезонными спешлами. Я кофеман, но совершенно не разбираюсь в кофе. Попробовав, могу сказать только — нравится или нет.
Самые вкусные в Нижнем Новгороде
Десерт из ананасов на гриле с мороженым из сыра горгонзола в «Вишневском» и стейки там же (их еще и готовить научат!).
Я люблю обедать в...
...разных местах, но чаще выбираю Monica и «Барбамбию» на Костина, потому что в обоих ресторанах есть детские обеды, во втором еще и бюджетные. Люблю ланчи в «Виталиче», и недавно влюбилась в «Красу».
Идеальное место для ужина в Нижнем Новгороде
Dodici Italy — особенно в выходные, с живым вокалом. Люблю гастрольные ужины «Время в пути» в Red Wall. И, конечно, ресторан «19» — идеальные расположение, кухня, сервис.
Мои любимые Нижегородские заведения для особого случая
Yale, «Самовар да утки», «Гусь в яблоках». Русская, но не «заезженная» кухня, сервис, следование традициям, авторские блюда, интерьер! В этих заведениях есть все для особого случая.
Мой любимый бар в Нижнем Новгороде
Franky — сто процентов! Вкусные коктейли в сопровождении идеальных, как по подаче, так и по вкусу, закусок и супер сервис. Сюда хочется возвращаться снова и снова. Хотя недавно открывшийся Travnik меня тоже приятно удивил.
Родную бабушку я пригласила бы в...
Моя бабушка много где была. У нас есть традиция — в ее день рождения обязательно обедать в одном из локальных ресторанов. Так, в «Джани ресторани» на нее уже надевали традиционный костюм с рогами, а в Ribs радовали тортом с фейерверком.
Мой любимый нижегородский продукт
Сыр. Например, в ресторане «Брынза» — потрясающий твердый козий сыр. А еще у нас очень достойная «Городецкая сыроварня».
Если бы я приехала в Нижний Новгород как турист, то остановилась бы в…
Sheraton, ведь он находится на главной улице города. Правда, ценник там высокий. Также из-за расположения привлекает «Кулибин», при нем еще и ресторан есть! Хорошее соотношение цена-качество в Dekas.
Мне бы хотелось жить в...
...центре Нижнего Новгорода с видом на закаты.
Мой любимый уголок в Нижнем Новгороде
Их много.
- Гребной канал — идеально для спорта.
- Верхне-Волжская набережная — прогулки, посиделки в Александровском парке, «Парк Bistro» с коктейлями и сэндвичами.
- Улицы Рождественская и Большая Покровская — здесь я гуляю с семьей.
- Набережная Федоровского — тут провожаю закаты.
В общем, все площадки, с которых открывается вид на реку и город. Кстати, из-за этого я очень люблю веранду ресторана Monet.
Я предпочитаю заниматься спортом...
...на Гребном канале. Отлично оборудованное место для пробежек.
Мои любимые нижегородские марки
Мне нравится BaEL, очень женственная одежда.
Самые крутые спектакли в...
...Театре Драмы и «Комедiи». А еще гастрольные в «Юпитере».
Самые классные выставки в Нижнем Новгороде
Конечно в Пакгаузах!
Лучшие вечеринки в...
...«Магадане». И, думаю, скоро будут в Escape.
Мои любимые нижегородские художники
Евгения Гольцева и Илья Спич.
Из Нижнего Новгорода нужно привозить
Городецкий пряник, магнит и, главное, эмоции.
Напоминаем, амбассадоры «Что где есть в Нижнем Новгороде» — 2024 выберут и наградят победителей в двух номинациях «Лучший ресторан по мнению медиа-сообщества» и «Лучший бар по мнению медиа-сообщества».
Принять участие в онлайн-голосовании премии можно тут.
Фото: архив Юлии Медведевой
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