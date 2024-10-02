Анкета амбассадора премии ЧГЕ’24: Юлия Медведева

Лучшее начало дня

Летом — на Гребном канале или Нижне-Волжской набережной, сразу после пробежки — завтрак в «9/18», Red Wall или Monet. Зимой выбираю «Английское посольство», беру там чашку какао и большой Английский завтра с игристым. В выходные — с семьей, в будни — с подругами.

Идеальный кофе в Нижнем Новгороде

Дома! Гуляя по городу, захожу в «Скуратов» за Оранж Баблом или сезонными спешлами. Я кофеман, но совершенно не разбираюсь в кофе. Попробовав, могу сказать только — нравится или нет.

Самые вкусные в Нижнем Новгороде

Десерт из ананасов на гриле с мороженым из сыра горгонзола в «Вишневском» и стейки там же (их еще и готовить научат!).

Я люблю обедать в...

...разных местах, но чаще выбираю Monica и «Барбамбию» на Костина, потому что в обоих ресторанах есть детские обеды, во втором еще и бюджетные. Люблю ланчи в «Виталиче», и недавно влюбилась в «Красу».

Идеальное место для ужина в Нижнем Новгороде

Dodici Italy — особенно в выходные, с живым вокалом. Люблю гастрольные ужины «Время в пути» в Red Wall. И, конечно, ресторан «19» — идеальные расположение, кухня, сервис.

Мои любимые Нижегородские заведения для особого случая

Yale, «Самовар да утки», «Гусь в яблоках». Русская, но не «заезженная» кухня, сервис, следование традициям, авторские блюда, интерьер! В этих заведениях есть все для особого случая.

Мой любимый бар в Нижнем Новгороде

Franky — сто процентов! Вкусные коктейли в сопровождении идеальных, как по подаче, так и по вкусу, закусок и супер сервис. Сюда хочется возвращаться снова и снова. Хотя недавно открывшийся Travnik меня тоже приятно удивил.