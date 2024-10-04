Гайд по Нижнему Новгороду от Марии Гончаровой

Самые классные выставки в Нижнем Новгороде

Мне, на самом деле, достаточно постоянных экспозиций во всех филиалах НГХМ, но очень стараются в Пакгаузах, что хорошо, и Арсенал по-прежнему может удивить. А еще хотела бы отметить «Рекорд», пространство решает!

Лучшие вечеринки в Нижнем Новгороде

С каких-то пор мне стало это совсем неинтересно. Кажется, что сейчас ночная жизнь переживает не лучшие времена, а вакханалию на Рождественской с песнями и плясками возле баров и дичь на набережной с кальянами я точно не поддерживаю.

Мой любимый нижегородский культурный деятель —

соосновательница «Терминала А» и куратор Майя Ковальски. Будучи хрупкой девчонкой она тащит на себе огромный проект, который делает наш город как минимум лучше, каждый раз придумывая что-то интересное. Мне очень нравится ее подход в работе, легкий и немного на кураже, я абсолютно такая же, поэтому во многом мы единомышленницы.