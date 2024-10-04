Гайд по Нижнему Новгороду от Марии Гончаровой

«Легкий и немного на кураже»! Главный редактор «Знакомьтесь Нижний», «Вилладж пипл», «Мы из Выксы», «На картонке» и амбассадор премии «Что где есть в Нижнем Новгороде» — 2024 Мария Гончарова рассказывает, с каким музеем у нее мэтч, у кого в городе самый крутой мерч, вскрывает боль жителей Рождественской. А еще составляет вишлисты туристам.
Самые классные выставки в Нижнем Новгороде
Мне, на самом деле, достаточно постоянных экспозиций во всех филиалах НГХМ, но очень стараются в Пакгаузах, что хорошо, и Арсенал по-прежнему может удивить. А еще хотела бы отметить «Рекорд», пространство решает!
Лучшие вечеринки в Нижнем Новгороде
С каких-то пор мне стало это совсем неинтересно. Кажется, что сейчас ночная жизнь переживает не лучшие времена, а вакханалию на Рождественской с песнями и плясками возле баров и дичь на набережной с кальянами я точно не поддерживаю.
Мой любимый нижегородский культурный деятель —
соосновательница «Терминала А» и куратор Майя Ковальски. Будучи хрупкой девчонкой она тащит на себе огромный проект, который делает наш город как минимум лучше, каждый раз придумывая что-то интересное. Мне очень нравится ее подход в работе, легкий и немного на кураже, я абсолютно такая же, поэтому во многом мы единомышленницы.
Из Нижнего Новгорода нужно привозить
Я бы прошлась по нашим нижегородским маркам и везде прикупила какой-то сувенирчик: сумку в Called a Garment, подвеску с коньком в Select Studio, шапку в Yallo. Мерч Художественного музея и Пакгаузов, книжки в «Дирижабле». А еще обязательно зашла бы в «Художественные промыслы» и затарилась чем-то хохломским-матрешечным-кружевным.
Нижний станет еще лучше, если...
Кажется, лучше уже некуда! Но, на самом деле, когда закончится строительство метро, вернут трамваи, как-то урегулируют транспортные проблемы, которых накопилось очень много. Классно думать про культуру и развивать ее, но порой важнее, чтобы после десяти вечера автобус просто довез тебя до дома.
Напомним, амбассадоры премии «Что где есть в Нижнем Новгороде» — 2024 выберут и наградят победителей в двух номинациях «Лучший ресторан по мнению медиа-сообщества» и «Лучший бар по мнению медиа-сообщества».
Принять участие в онлайн-голосовании премии можно тут.
Фото: Арина Федотова
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