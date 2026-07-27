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Путешествия

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Теперь официально: Черногория ввела визы для россиян и белорусов

Начиная с 1 ноября 2026 года россиянам потребуется виза для путешествия в Черногорию. Соответствующий документ 27 июля появился на сайте правительства страны. 

Torgonskaya Tatiana / Shutterstock

Напомним, руководство страны анонсировало скорую отмену безвизового режима для россиян еще в октябре 2025 года. Это один из шагов, направленных на гармонизацию визовой политики с ЕС, куда Черногория рассчитывает вступить в обозримом будущем. 

Одним из требований является расторжение договоров о безвизовом режиме со странами, которые в Евросоюзе считают источниками нелегальной миграции. 

Проект постановления о введении виз с 1 ноября был опубликован в пятницу, 24 июля. В понедельник был обнародован подписанный документ. 

При этом для путешественников, которые собираются посетить страну с июля по октябрь виза будет не нужна.  

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