Теперь официально: Черногория ввела визы для россиян и белорусов

Напомним, руководство страны анонсировало скорую отмену безвизового режима для россиян еще в октябре 2025 года. Это один из шагов, направленных на гармонизацию визовой политики с ЕС, куда Черногория рассчитывает вступить в обозримом будущем.

Одним из требований является расторжение договоров о безвизовом режиме со странами, которые в Евросоюзе считают источниками нелегальной миграции.

Проект постановления о введении виз с 1 ноября был опубликован в пятницу, 24 июля. В понедельник был обнародован подписанный документ.

При этом для путешественников, которые собираются посетить страну с июля по октябрь виза будет не нужна.