Черногория назвала дату введения виз для россиян

Из опубликованной версии постановления следует, что до 31 октября 2026 года россияне и белорусы смогут посещать балканское государство без визы и находиться на его территории до 30 дней. После этой даты гражданам этих стран будет необходимо оформлять разрешение на въезд.

Ранее черногорское издание DAN в своей публикации называло другую дату введения виз для граждан России — 1 октября. Российским гражданам, которые планируют поездку в Черногорию, дипломаты страны рекомендовали уточнять актуальную информацию об условиях въезда, писала АТОР. Так, путешественникам, которые едут в страну в сентябре, следует обратиться в посольство в середине августа, а планирующим поездку в октябре — в начале сентября.

Отменить «очень скоро» безвизовый режим пообещал в октябре 2025 года президент Черногории Яков Милатович. Месяц спустя такое же заявление сделал премьер-министр Милойко Спаич. Государство планирует стать членом Евросоюза, а для этого ему нужно привести визовую политику в соответствии с правилами объединения. Пересмотр правил затронет те страны, которые, как считает ЕС, являются источниками нелегальной миграции. Кроме того, страна должна постепенно расторгать минимум по одному соглашению в год о безвизе с такими государствами.