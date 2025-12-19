7 глэмпингов недалеко от Петербурга: в национальном парке «Ладожские шхеры», в усадьбе XIX века

Идея для уик-энда или каникул — цифровой детокс. Собака.ru выбрала 7 уютных глэмпингов недалеко от города, где можно провести несколько дней в тишине: в доме при старинной усадьбе под Выборгом, в окружении карельских лесов и с видом на озеро.
Björk
Глэмпинг из двух морских контейнеров расположен на берегу Финского залива. Каждый домик выполнен в минималистичном стиле и вмещает до трех человек: есть спальня с панорамным окном, обеденная зона, кухня, ванная комната и терраса.
Локация подходит для спокойного отдыха. На территории есть несколько оборудованных экотроп: на 6, 8 и 10 километров. Зимой можно кататься на тюбинге, летом — устроить пикник на пляже. Взять в аренду самовар и выпить чай из местных трав с блинами и домашним вареньем — залог хорошего вечера.
Неподалеку расположена церковь Святой Марии Магдалины и пирс «Стакан», названный так по внешнему виду, — здесь проводили испытания первого в мире атомного ледокола «Ленин».
Стоимость: от 7000 рублей за сутки (бронирование возможно минимум от двух ночей)
Где: Ленинградская область, Выборгский район, Приморск, Береговая, 3
Усадьба Киискиля
В начале XIX века владелец усадьбы Фридрих Данненберг построил главное здание по проекту архитектора Виллерса. Позднее имение перешло по наследству его дочери Юлии Доротеи, которая вышла замуж за сына первого российского промышленного пивовара Леопольда Крона. В последующие столетия постройку занимали дом инвалидов, военный госпиталь, детский дом, пионерский лагерь. С 2016 года усадьбу реставрирует хирург Илья Слепцов. Он уже открыл в ней экспериментальную пивоварню и глэмпинг, а еще организует экскурсии по территории.
Для бронирования доступны пять глэмпингов. В каждом есть санузел, кухня, двуспальная кровать, теплые полы, крытая терраса, зона для барбекю с креслами и костровой чашей. За дополнительную плату можно арендовать баню. Возможно размещение с животными до 10 килограмм.
Стоимость: 8000 рублей
Где: Ленинградская область, Выборгский район, поселок Подберезье
Five Star Place
Уютные домики с панорамными окнами, каминами и теплыми полами в Гатчинском районе. В каждом — двуспальная кровать, небольшая кухня, ванная, обеденный стол, посуда, капсульная кофемашина и косметика L’Occitane. За отдельную плату можно забронировать купель, баню с видом на лес и пруд. Есть оборудованные гриль-зоны, где есть все для готовки на свежем воздухе. Можно привезти свои продукты или купить на месте.
Работает ресторан «Лес и Река» с акцентом на фермерские продукты: готовят оленину в печи с эрингами, медальон из форели с свеклой су-вид, пасту с куриной грудкой и грибной пудрой, домашние десерты вроде меренгового рулета и яблочного пирога.
Стоимость: от 13 800 рублей
Где: Ленинградская область, Гатчинский район, Сусанинское сельское поселение
Мистик Хилс
Глэмпинг премиум-класса расположен на берегу озера Невидимка. Есть несколько вариантов размещения: сферы, лоджи и виллы. В каждом есть собственный санузел, мини-кухня. Во всех, кроме дзена с видовой ванной и зеркального дома, разрешают жить с собаками за дополнительную плату — 1500 рублей за время пребывания.
На территории работают ресторан и баня. Летом можно кататься на сапах и лодках, заниматься йогой, играть в бадминтон. Заказать самоварное чаепитие с угощениями, арендовать проектор для просмотра фильмов или поиграть в настольные игры — развлечения для любого сезона.
Стоимость: от 9000 рублей
Где: Ленинградская область, Приозерский район, Красноозерное сельское поселение, Озеро Невидимка
Лембо
В загородном глэмпинге у Лемболовского озера есть 15 лоджей и одна вилла, в каждом — камин, просторная терраса, ванная комната, спальня и небольшая столовая зона. Лоджи на озере и кантри-дом дополнительно оборудованы фито-купелью. Возможно размещение с животными по согласованию с администратором.
На территории работает мясной ресторан Chuck Wood от «Митерии Чак»: готовят ребра, подкопченую форель с картофельным гратеном, чили кон корне (мексиканский суп с мясным фаршем), лохикейто (традиционный карельский суп с красной рыбой).
Стоимость: от 13 500 рублей
Где: Ленинградская область, поселок Васкелово
Вили Улей
Глэмпинг из 10 модулей построили в национальном парке Ладожские Шхеры, среди хвойного леса и валунов, покрытых мхом и лишайниками. В каждом есть балкон, камин, двухспальная кровать, журнальный стол, умывальник и туалет. Душ общий: две комнаты с чайной зоной. Аренда включает трехразовое питание и кафетерий.
В гостиной глэмпинга постояльцы играют в настольные игры, смотрят фильмы на проекторе. За дополнительную плату доступна баня на дровах — 7500 за два часа.
Стоимость: от 18 550 рублей
Где: Республика Карелия, Лахденпохский район, Мийнальское сельское поселение
Хюгге Кэмп
Семейный проект Мити и Маши Баталовых за 8 лет вырос из небольшого летнего глэмпинга в целый хутор. В холодное время года для аренды доступны дома на озере, утепленный шатер и комнаты в усадьбе. Во всех вариантах, кроме последнего, есть ванная комната и кухня. В усадьбе душ и туалет рассчитан на четыре комнаты. Разрешают проживать с животными без доплат. Можно арендовать баню — от 6000 до 8000 рублей за два часа или парную с горячей купелью — от 10 500 до 14 000.
На первом этаже усадьбы работает ресторан: осенью и зимой организуют завтраки с 10 до 12, ужины с 18 до 20. На террасе каждого дома и шатра стоит индивидуальный гриль. Угли, розжиг и решетку можно приобрести на месте. Ближайший магазин — в 30 минутах езды от глэмпинга.
Фото на превью: Parilov / Shutterstock
