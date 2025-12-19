7 глэмпингов недалеко от Петербурга: в национальном парке «Ладожские шхеры», в усадьбе XIX века

Глэмпинг из двух морских контейнеров расположен на берегу Финского залива. Каждый домик выполнен в минималистичном стиле и вмещает до трех человек: есть спальня с панорамным окном, обеденная зона, кухня, ванная комната и терраса.

Локация подходит для спокойного отдыха. На территории есть несколько оборудованных экотроп: на 6, 8 и 10 километров. Зимой можно кататься на тюбинге, летом — устроить пикник на пляже. Взять в аренду самовар и выпить чай из местных трав с блинами и домашним вареньем — залог хорошего вечера.

Неподалеку расположена церковь Святой Марии Магдалины и пирс «Стакан», названный так по внешнему виду, — здесь проводили испытания первого в мире атомного ледокола «Ленин».

Стоимость: от 7000 рублей за сутки (бронирование возможно минимум от двух ночей)

Где: Ленинградская область, Выборгский район, Приморск, Береговая, 3