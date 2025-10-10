Что посмотреть в Ленобласти? Вот три города, куда стоит съездить: фрески XVII–XVIII веков, рояль Римского-Корсакова

Куда поехать недалеко от Петербурга на выходные? Собака.ru рассказывает о трех городах, где можно увидеть кирху в стиле финского национального романтизма, здание по проекту Антонио Ринальди, русские и шведские монеты XVI–XX веков.
Богородичный Успенский мужской монастырь в Тихвине
Тихвин
Главной достопримечательностью является Богородичный Успенский мужской монастырь, основанный в 1560 году Иваном Грозным на берегу реки Тихвинки. Композиционным ядром архитектурного ансамбля является Успенский собор, прообразом для которого послужил храм Московского Кремля. В нем уцелели фрески XVII–XVIII веков: сюжеты из Ветхого Завета, из Нового Завета, из Апокалипсиса, деяния апостолов.
Неподалеку расположен Дом-музей Римского-Корсакова. Здание построено в 1801 году дедом Николая Андреевича — Петром Войновичем Римским-Корсаковым. Сегодня в усадьбе работает музей, посвященный жизни композитора. Один из главных экспонатов — рояль фирмы Becker. Исторически он не был в усадьбе. Николай Андреевич приобрел его в Петербурге в 1872 году после свадебного путешествия. Инструмент прослужил 30 лет: на нем играли Петр Чайковский и Модест Мусоргский.
В трех минутах пешком от музея стоит двухэтажный дом с резными наличниками и растительным орнаментом на Орловской улице, 10. Обращает на себя внимание крыльцо с витыми колоннами, эркером и старинной парадной дверью. Прогуляйтесь по улице к прудам Успенского монастыря — в этой части достаточно образцов тихвинской застройки конца XIX-XX веков.
Как доехать: на электричке с Финляндского вокзала до станции Тихвин, на автомобиле.
Кирха Святой Марии Магдалины в Приморске
Приморск
В город стоит поехать, чтобы посмотреть кирху Святой Марии Магдалины. Здание в стиле финского национального романтизма возвели в 1904 году по проекту архитектора Йозефа Стенбека, автора церкви Преображения Господня в Зеленогорске. В отделке использован красноватый гранит местных пород. Раньше в окне западного фасада был витраж «Христос и четыре ангела» авторства Леннарта Сегерстроле, а южный фасад украшала декоративная композиция из стекла в исполнении Лаури Вялкке, посвященная святым Петру и Павлу, — ныне утрачены. С конца девяностых внутри работает небольшой краеведческий музей. Экспозиция поделена на три части: первая посвящена истории финского поселения Койвисто, которое было здесь много лет назад, вторая — быту Койвисто, третья — кирхе.
Еще одна достопримечательность — летняя вилла Мюзера на Пляжной улице. Здание в стиле модерн возвели для предпринимателя Генриха Генриховича Мюзера. В разное время в нем размещались военный госпиталь, штаб бригады морской пехоты, Приморская больница, база отдыха «Метростроя». В 2024 году дом выкупила самарская компания «Весна 64» Владимира Васильева, специализирующаяся на аренде и управлении имуществом. Это закрытая территория, свободного доступа к зданию нет. Постройку можно увидеть со стороны экотропы «На берегах Бьеркезунда», проходящей через лесопарк «Малые сопки».
Как доехать: на электричке с Финляндского вокзала до станции Приморск, на автомобиле или на автобусе №830 от автовокзала у станции метро «Парнас».
Здание бывшего Ямбургского коммерческого училища в Кингисеппе
Кингисепп
Одной из главных достопримечательностей города считают Екатерининский собор. Памятник архитектуры построили на месте сгоревшей деревянной церкви Архангела Михаила по проекту Антонио Ринальди, автора Мраморного дворца. Интерьеры храма отличались богатым убранством: декорированные под розовый искусственный мрамор стены, вызолоченный трехъярусный иконостас. В 1934 году собор закрыли как религиозное учреждение и приспособили под склады. Во время Великой Отечественной войны здание сильно пострадало: был разрушен купол, повреждена колокольня, практически полностью уничтожен декор стен. К 1979 году его полностью отреставрировали по историческим чертежам и разместили внутри экспозицию Кингисеппского историко-краеведческого музея «Старый Ямбург», которая проработала до 1990 года. Сегодня собор действующий.
В трех минутах пешком расположено здание бывшего Ямбургского коммерческого училища, возведенное по проекту гражданского инженера Васильева в стиле модерн. В нем работает Кингисеппский краеведческий музей. В экспозиции представлены русские и шведские монеты XVI–XX веков, стеклянная и керамическая посуда заводов Ямбургского уезда XIX–XX веков и другие артефакты.
Как доехать: на автомобиле или на автобусе с автовокзала на Обводном канале.
Комментарии (0)