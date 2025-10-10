Что посмотреть в Ленобласти? Вот три города, куда стоит съездить: фрески XVII–XVIII веков, рояль Римского-Корсакова

Тихвин

Главной достопримечательностью является Богородичный Успенский мужской монастырь, основанный в 1560 году Иваном Грозным на берегу реки Тихвинки. Композиционным ядром архитектурного ансамбля является Успенский собор, прообразом для которого послужил храм Московского Кремля. В нем уцелели фрески XVII–XVIII веков: сюжеты из Ветхого Завета, из Нового Завета, из Апокалипсиса, деяния апостолов.

Неподалеку расположен Дом-музей Римского-Корсакова. Здание построено в 1801 году дедом Николая Андреевича — Петром Войновичем Римским-Корсаковым. Сегодня в усадьбе работает музей, посвященный жизни композитора. Один из главных экспонатов — рояль фирмы Becker. Исторически он не был в усадьбе. Николай Андреевич приобрел его в Петербурге в 1872 году после свадебного путешествия. Инструмент прослужил 30 лет: на нем играли Петр Чайковский и Модест Мусоргский.

В трех минутах пешком от музея стоит двухэтажный дом с резными наличниками и растительным орнаментом на Орловской улице, 10. Обращает на себя внимание крыльцо с витыми колоннами, эркером и старинной парадной дверью. Прогуляйтесь по улице к прудам Успенского монастыря — в этой части достаточно образцов тихвинской застройки конца XIX-XX веков.

Как доехать: на электричке с Финляндского вокзала до станции Тихвин, на автомобиле.