Путешествия

Четырехметровый арт-объект в виде кресла бизнес-класса появился на Розе Пик (2320 метров!)

И это только начало: в рамках поддержки программы лояльности S7 Priority S7 Airlines планирует удивлять россиян, размещая кресла бизнес-класса в самых необычных локациях. 

Пресс-служба S7 Airlines
Пресс-служба S7 Airlines

Первыми оценили новую кампанию гости New Star Weekend, который традиционно проходит на Роза Хутор в Сочи. Кроме арт-объекта на Розе Пик, забрендированные массажные кресла стали частью зоны отдыха S7 Priority Lounge.

Пресс-служба S7 Airlines

С начала октября кресла бизнес-класса S7 Airlines можно будет занять в отдельном зале столичного кинотеатра «Москва», где зрителей ждут не только свежие кинопремьеры, но и специальный сервис. А в течение всего горнолыжного сезона туристы будут наблюдать четырехметровые кресла на вершине Эльбруса. Они расположатся на высоте трех тысяч метров над уровнем моря на станции «Кругозор».

В конце 2024 года S7 Airlines увеличила число воздушных судов с бизнес-классом. Благодаря этому за первые шесть месяцев 2025 года почти 186 тысяч пассажиров S7 Airlines воспользовались возможностью полететь с особым комфортом.

Стать привилегированным пассажиром можно не только, купив билет в бизнес-класс, но и воспользовавшись S7 Priority — программой лояльности авиакомпании для часто летающих пассажиров. Она позволяет копить мили за перелеты и тратить их на покупку билетов, повышение класса обслуживания и другие привилегии.

Выберите проект: