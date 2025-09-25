Четырехметровый арт-объект в виде кресла бизнес-класса появился на Розе Пик (2320 метров!)

С начала октября кресла бизнес-класса S7 Airlines можно будет занять в отдельном зале столичного кинотеатра «Москва», где зрителей ждут не только свежие кинопремьеры, но и специальный сервис. А в течение всего горнолыжного сезона туристы будут наблюдать четырехметровые кресла на вершине Эльбруса. Они расположатся на высоте трех тысяч метров над уровнем моря на станции «Кругозор».

В конце 2024 года S7 Airlines увеличила число воздушных судов с бизнес-классом. Благодаря этому за первые шесть месяцев 2025 года почти 186 тысяч пассажиров S7 Airlines воспользовались возможностью полететь с особым комфортом.

Стать привилегированным пассажиром можно не только, купив билет в бизнес-класс, но и воспользовавшись S7 Priority — программой лояльности авиакомпании для часто летающих пассажиров. Она позволяет копить мили за перелеты и тратить их на покупку билетов, повышение класса обслуживания и другие привилегии.