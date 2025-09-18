Дачная железная дорога и руины фабрики Рихтера: что посмотреть в Ульяновке в Ленобласти

Планы на выходные: едем на электричке до железнодорожной станции Саблино. Интерактивный музей паровоза Павла Чилина, старинные дачи и водопады: Собака.ru составила гид по Ульяновке в Ленобласти.
Саблинский памятник природы
Памятник природы включает водопады и каньоны рек Тосна и Саблинка, где встречаются окаменелости — трилобиты, головоногие моллюски, брахиоподы, мшанки, иглокожие. Самый популярный туристический объект — Саблинские пещеры, где с середины XIX века добывали кварцевый песок для производства стекла. Выработки забросили в первой половине XX века. Сегодня в одну из пещер — «Левобережную» — можно попасть с экскурсией по предварительной записи.
Неподалеку на берегу реки Тосны раньше располагалась усадьба графа Алексея Константиновича Толстого. Дом построил академик Василий Яковлевич Лангваген по проекту Андрея Ивановича Штакеншнейдера, был разбит парк с двумя прудами, оборудован зимний сад, проложены дороги. Здесь бывали Афанасий Афанасьевич Фет, Яков Петрович Полонский, Иван Сергеевич Тургенев. До наших дней усадьба не уцелела.
Дом Ф.И. Макина
Участок принадлежал земскому фельдшеру Федору Ивановичу Макину, представителю фармацевтической фирмы «Ф.-Ад. Рихтер и Ко». Компания немецкого промышленника Рихтера прославилась пен-экспеллером — обезболивающим. К 1911 году на первом этаже работала аптека Рихтера, а на втором — жилые помещения. Позднее здание занимала железнодорожная поликлиника. Сегодня дом аварийный.
Дом М. К. Ренгард
Здание построено в начале XX века по проекту неизвестного архитектора, вероятно, для некой Марты Карловны Ренгард. Фасады украшены резным декором в виде переплетенных колец со стрелой. Сегодня дом занимают две семьи.
Фабрика Рихтера
В начале XX века сын немецкого промышленника Фридриха Адольфа Рихтера Адольф Адольфович подал прошение о возведении двухэтажного здания фабрики «Ф.-Ад. Рихтер и Ко». Разработать архитектурный проект он поручил Евгению Евгеньевичу фон Баумгартену. В постройке он разместил лабораторию для изготовления и упаковки лекарств. Она проработала без официального освидетельствования, а в 1914 году на втором этаже разместили лазарет. Вскоре фармацевтическое производство закрыли. В разное время в здании работали типография Николаевской (Октябрьской) железной дороги, железнодорожная больница. Ныне постройка руинирована.
Интерактивный музей паровоза Павла Чилина
Выпускник Ленинградского института авиационного приборостроения, инженер-электромеханик и органостроитель Павел Чилин приобрел участок в Саблине и переехал сюда с женой. Вдохновившись литовской узкоколейкой, в 2008 году к рождению сына он начал возводить дачную железную дорогу. Сначала он использовал ее для перевозки песка и удобрений. Позднее Павел познакомится с единомышленником, специалистом по обслуживанию и ремонту тепловозов РЖД Сергеем Тереховым. Вместе они сделали паровоз и увеличили длину узкоколейки до 350 метров. Теперь на паровозе могут покататься все желающие. В конце поездки приветствуются добровольные пожертвования в размере 500 рублей с человека.
Что еще посмотреть:
- дом драматурга К.С. Баранцевича на улице Юного Ленинца, 72;
- дом М.А. Архипова на 9-й улице, 7;
- дом Д.М. Матвеева на Владимирской улице, 21.
