Дачная железная дорога и руины фабрики Рихтера: что посмотреть в Ульяновке в Ленобласти

Саблинский памятник природы

Памятник природы включает водопады и каньоны рек Тосна и Саблинка, где встречаются окаменелости — трилобиты, головоногие моллюски, брахиоподы, мшанки, иглокожие. Самый популярный туристический объект — Саблинские пещеры, где с середины XIX века добывали кварцевый песок для производства стекла. Выработки забросили в первой половине XX века. Сегодня в одну из пещер — «Левобережную» — можно попасть с экскурсией по предварительной записи.

Неподалеку на берегу реки Тосны раньше располагалась усадьба графа Алексея Константиновича Толстого. Дом построил академик Василий Яковлевич Лангваген по проекту Андрея Ивановича Штакеншнейдера, был разбит парк с двумя прудами, оборудован зимний сад, проложены дороги. Здесь бывали Афанасий Афанасьевич Фет, Яков Петрович Полонский, Иван Сергеевич Тургенев. До наших дней усадьба не уцелела.