На данный момент общая протяженность узкоколейки примерно 350 метров. Любой желающий может прокатиться на паровозе, электровозе и дрезине, которые спроектированы и выполнены при участии автора. Договориться о катании можно лично с Павлом. Обычно он просит 500 рублей с человека.

Нередко создатели дачных железных дорог увлекаются узкоколейками и детскими тренировочными железными дорогами (такие есть на севере и юге Петербурга). Павел Чилин в свое время восхитился литовской узкоколейной дорогой. В Прибалтике до сих пор есть действующие пути, например, между латвийскими Алуксне и Гульбене. Местные их поддерживают не только в качестве транспорта, но и как туристический аттракцион.