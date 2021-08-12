В Ленобласти располагается самая длинная дачная железная дорога. Она построена Павлом Чилиным в поселке Ульяновка. В 2008 году они с женой решили завести ребенка, чтобы «на пенсии не скучно было». По возвращении супруги из роддома, он решил сделать ей и своему сыну маленький «подарок» — несколько метров стальной узкоколейки. Сперва она была против, но со временем приняла затею мужа.
Цель прокладки дачной железной дороги Павел объясняет народно-хозяйственными нуждами. Участок его семьи располагается на месте бывших карьеров небольшого кирпичного завода — изначально территория весьма заболоченная и нелюдимая. За несколько лет локацию значительно облагородили: высадили деревья, сделали дорожки, мосты и осуществили детскую мечту Павла — построили собственную железную дорогу.
На данный момент общая протяженность узкоколейки примерно 350 метров. Любой желающий может прокатиться на паровозе, электровозе и дрезине, которые спроектированы и выполнены при участии автора. Договориться о катании можно лично с Павлом. Обычно он просит 500 рублей с человека.
Нередко создатели дачных железных дорог увлекаются узкоколейками и детскими тренировочными железными дорогами (такие есть на севере и юге Петербурга). Павел Чилин в свое время восхитился литовской узкоколейной дорогой. В Прибалтике до сих пор есть действующие пути, например, между латвийскими Алуксне и Гульбене. Местные их поддерживают не только в качестве транспорта, но и как туристический аттракцион.
Среди других заметных фигур дачного железнодорожного строительства выделяется Михайло Орехов — лидер сообщества любителей российских дачных железных дорог, где состоят несколько сотен человек. Он ведет несколько групп во «ВКонтакте», посвященных этой тематике (одна из них — «Стальная колея»), и сайт с ламповым названием «Осьми Вершковая Железная Дорога». Свою узкоколейку в поселке Новый Учхоз он называет Дачжелдорстроем.
А на приусадебном участке в Борисовой Гриве больше года назад появился макет вагона «Адмиралтеец» с интерьером купе СВ, аутентичным водогреем и прочими подлинными деталями. Михаил Ульянов осуществил детскую мечту о собственном поезде, где он может быть одновременно и машинистом, и проводником.
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