Что где есть в России? Встречайте гастрономические гиды по регионам от Собака.ru

Где пробовать блюда из конины и пить башкирский латте? Редакция Собака.ru в Уфе не только собрала лучшие рестораны в один гид, но и попросила ведущих шеф-поваров уфимских ресторанов «нарисовать» гастропортрет столицы Башкортостана и честно перечислить национальные блюда, которые стоит заказывать без раздумий. А еще вышли за пределы Уфы: в номере собраны адреса для ужинов (и не только) в Стерлитамаке и Бирске.

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