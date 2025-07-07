Что где есть в России? Встречайте гастрономические гиды по регионам от Собака.ru

Бренд «Что где есть» хоть и родился в Петербурге, но давно вышел за его пределы. Делимся онлайн-версиями гастрономических путеводителей по регионам необъятной страны от Собака.ru.
Москва
155 ресторанов, кофеен, баров
Нижний Новгород, Рязань, Суздаль, Владимир
Центральная Россия — в одном гиде
Уфа, Стерлитамак, Бирск
Путеводитель по гастрономическому Башкортостану
Омск
Что где есть в глубинах Сибири
Кострома, Ярославль, Иваново
Охватили пять городов, чтобы расширить вашу вкусовую карту
Пермь
Гастрогид о завтраках и десертах
Самара и Тольятти
Как сезонные волжские продукты рифмуются с европейской кухней
Петербург
и Ленобласть!
Москва
155 ресторанов, кофеен, баров, определяющих гастрономический облик столицы. Самые вкусные десерты и уютные веранды; места, где едят продвинутые шефы, и заведения, где всегда рады собакам. А еще известные повара и кондитеры, блюда и десерты которых обязательно нужно пробовать.
Центральная Россия: Нижний Новгород, Рязань, Суздаль, Владимир
Редакция не питает иллюзий: невозможно дать полный и исчерпывающий ответ на вопрос «Что где есть в Центральной России?» в одном издании («Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона» насчитывает 82 основных и 4 дополнительных полутома!). Но мы всегда с интересом наблюдаем за отдельными героями и локациями, шефами и ресторанами, конкретными блюдами и коктейлями, которые нацелены попасть в самое сердечко.
Электронная версия путеводителя «Что где есть» в Нижегородском регионе, Рязанской и Владимирской областях
Башкортостан: Уфа, Стерлитамак, Бирск
Где пробовать блюда из конины и пить башкирский латте? Редакция Собака.ru в Уфе не только собрала лучшие рестораны в один гид, но и попросила ведущих шеф-поваров уфимских ресторанов «нарисовать» гастропортрет столицы Башкортостана и честно перечислить национальные блюда, которые стоит заказывать без раздумий. А еще вышли за пределы Уфы: в номере собраны адреса для ужинов (и не только) в Стерлитамаке и Бирске.
Омск
В глубинах Сибири, где Иртыш шепчет древние сказания, а ветра приносят ароматы со всех концов света, Омск явил миру свой первый гастрогид, ради которого редакция «Омск.Собака.ru» несколько месяцев тщательно изучала локальные рестораны, кафе, бары (и не только!), знакомилась с первоклассными шефами, составляла свои топы блюд и заведений.
Кострома, Ярославль, Иваново
Ведущие шефы регионов делятся преданиями и историческими справками культовых блюд. Бонус — места, в которых можно все попробовать и оценить! Охватили пять городов, чтобы расширить вашу вкусовую карту.
Электронная версия путеводителя «Что где есть в Костроме, Ярославле и Иваново»
Пермь
Ликуйте, любители булочек, тортиков и кофе, а мы будем радоваться вместе с вами. В кондитерских и кофейнях крупнейшего города Западного Урала уже можно найти новый, очень красивый печатный выпуск — гастрогид о завтраках и десертах.
Самара и Тольятти
Как сезонные волжские продукты рифмуются с классической европейской — и не только — кухней? Где пробовать настойки, приготовленные по рецептам с вековой историей? К кому ехать на омлет из цесариных яиц?
Электронная версия путеводителя «Что где есть в Самаре и Тольятти?»
Санкт-Петербург и Ленобласть
Шеф-повара находят самые красивые сезонные цветки цукини, рифмуют ската с мороженым из крапивы, занимаются гастрономическим урбанизмом, превращая полузаброшенные дворы в зеленые террасы. Кто делает настойку на пышках? За какой сверхновой звездой из шеф-поваров следить белыми ночами?
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