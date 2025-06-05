Пляжи трех морей, паломники, курорты и современный танец — Израиль перезапускает туризм

Город, курорт. Эйлат

Эйлат — курортный город на берегу другого моря, Красного (в Израиле — четыре моря, кроме Красного и Мертвого, это еще Средиземное и Галилейское, как называют озеро Кинерет). И в заповеднике «Коралловый пляж» дайверы исследуют рифы, ориентироваться в которых помогают специально расположенные буйки. Но главное для любителей исследователей морских глубин – это башня-подводная обсерватория (первая в мире такого типа), круговой павильон-аквариум кораллового рифа, океанариум и кинотеатр. кстати, в этом парке проходят практику студенты, изучающие морскую биологию.

Одно из самых необычных и аутентичных мест Эйлата — заповедник «Дельфиний риф». Там в естественной среде обитают (на данный момент) три дельфина. Они никак не ограничены в своих передвижениях и их попросту можно не застать, потому что они обожают уплывать в акваторию и играть с лодками, которые катают гостей города. Сотрудник заповедника подзывает дельфинов подводным свистком, вибрацию которого они чувствуют на расстоянии, но приплывать на зов или нет — дело исключительно настроения млекопитающих. В «Дельфиньем рифе» подчеркивают исключительно ненасильственные методы общения. Стоит взять инструктора по подводному плаванию и посмотреть рифы и рыб, которых в Красном море большое разнообразие. Еще там в здании, похожем на хиппи-коммуну с рестораном и лаунжем, расположены небольшие рукотворные релаксационную бассейны, где проводят передовую телесную терапию, например, технику подводного расслабления. Она идеально работает для пациентов с разными типами ПТСР. Процедуры и снорклинг нужно бронировать заранее. В выходные — это любимый секретный пляж для местных с лучшими вечеринками.

Понятно, что в первую очередь, Эйлат — это пляж, но город интересен возможностью удивительных вылазок. В двадцати минутах от центра устроена верблюжья ферма Camel — и это must: невероятное путешествие по горам и встреча заката на вершине горы с видом на весь Эйлат. Мы — за квадроциклы. Запастись платком, закрывающим волосы и нижнюю часть лица: пыли будет неимоверно много, но удовольствие от скорости и маршрута в сто раз круче (все вещи потом придется сдать в химчистку). После захода солнца квадроциклы и верблюды возвращаются в стойла, а в павильоне открывается мясной ресторан The Feast с дискотекой. Строго говоря, это и не ресторан, и не дискотека, а уникальный гастро-опыт. Мясо (восемь видов вырезки, все — кошерное) сервируют прямо на бумажные скатерти без тарелок, а потом начинаются безумные танцы, когда шеф-повар ударяет в колокол и бармены разливают крепкие напитки (ноу лимитс) прямо из бутылки в рот посетителям. Трезвым и голодным не уйдет никто.

Но самое главное приключение в окрестностях Эйлата — это национальный парк Тимна. Невероятное место, чем-то похожее на одну из главных достопримечательностей Соединенных Штатов – каньоны, но без лютых толп туристов. Гигантский заповедник в пустыне Негев. где когда-то были медные шахты, которые еще называют «копи царя Соломона». Там были обнаружены следы добычи и переработки меди, вероятно, это было вообще первое место на земле, где египтяне начали ее добывать 6000 лет назад. Отвесные скалы, из которых ветер и природная эрозия создали причудливые очертания, напоминающие сфинксов или гриб или колонны, можно объехать на автомобиле за несколько часов, но лучше всего задержаться в парке на пару дней (вокруг рукотворного озера устроен кэмпинг) и делать велосипедные или пешеходные вылазки. Особенное приключение — парк Тимна ночью. А еще там можно устроить частное мероприятие или концерт — потрясающая акустика и красота местности превратят это в незабываемый опыт.