Пляжи трех морей, паломники, курорты и современный танец — Израиль перезапускает туризм

Старт. Тель-Авив

Прилететь в аэропорт Бен-Гурион, пройти профайлеров на границе (ничего, кроме правды!), двадцать минут дороги — и вы уже в одном из топ-отелей: The David Kempinski на променаде, бутиковом The Drisco (сеть Relais & Châteaux) или местных пятизвездочных сетях The Royal Beach Izrotel или Harods Tel Aviv. Оттуда отправляйтесь на променад по бесконечной набережной до района Яффо — самой богемной части города, когда-то бывшего рыбацкой деревушкой. Галереи, рестораны, дизайнерские магазины — за всем этим сюда. В Квартале Художников на перекрестке улиц Ювелиров и Созвездия Льва найдите парящее в воздухе настоящее апельсиновое дерево: израильский скульптор Ран Морин придумал ее как метафору жизни человека в урбанистическом мире. Может ли дерево жить без корней? Вероятно, только дерево из этой инсталляции: его поливают капельным орошением, а корни спрятаны в бетонном резервуаре-скорлупе.

Но главная цель остановки в Тель-Авиве (кроме бесконечного пляжного и фуд-гедонизма (фалафель! хумус! шакшука!), конечно же культурная — это балеты хореографа Охада Наарина и труппы The Batsheva Ensemble в центре Сюзан Делляль. Наарин разработал собственное направление, скорее, танц-философию, которую назвал Gaga. Он придумал движения, которые «адресованы каждому и доступны всем». Сегодня ученики Наарина преподают гагу по всему миру, но смотреть ее нужно, конечно, на исторической родине. Труппа «Батшева» была создана в 1964 году в Тель-Авиве баронессой Батшевой де Ротшильд: культовую танцовщицу Марту Грэм она пригласила стать художественным руководителем труппы. Грэм разглядела в Охаде большой талант и не ошиблась — в 1990 году он принял у нее руководство труппой и за 30 лет превратил в одну из главных танц-компаний в мире. Хотя он оставил этот пост пять лет назад, на сцене в центра Сюзан Делляль идут два его спектакля «Вирус Наарина» и «Три».

Ужинать — в OCD Restaurant: модный шеф-повар Раз Рахав сервирует сет-меню высокой израильской кухни.