Пляжи трех морей, паломники, курорты и современный танец — Израиль перезапускает туризм

Появилось еще больше поводов поехать в Израиль — теперь логистика путешествия стала максимально комфортной: во-первых, с января 2025 года действует ETA, электронное разрешение на въезд, которое можно заказать прямо на сайте и оплатать разрешение на въезд российской банковской картой через сайт , во-вторых, с июня количество прямых рейсов между РФ и Израилем возрастет с 18 до 30 в неделю, а георгафия вылета расширится до 4 — Петерабург, Сочи, Москва, Минеральные Воды. С 8 июня стартуют прямые перелеты Петербург —Тель-Авив и Москва — Эйлат. Мы (впервые!) отправились в Израиль и составили план идеальной поездки.
Старт. Тель-Авив
Прилететь в аэропорт Бен-Гурион, пройти профайлеров на границе (ничего, кроме правды!), двадцать минут дороги — и вы уже в одном из топ-отелей: The David Kempinski на променаде, бутиковом The Drisco (сеть Relais & Châteaux) или местных пятизвездочных сетях The Royal Beach Izrotel или Harods Tel Aviv. Оттуда отправляйтесь на променад по бесконечной набережной до района Яффо — самой богемной части города, когда-то бывшего рыбацкой деревушкой. Галереи, рестораны, дизайнерские магазины — за всем этим сюда. В Квартале Художников на перекрестке улиц Ювелиров и Созвездия Льва найдите парящее в воздухе настоящее апельсиновое дерево: израильский скульптор Ран Морин придумал ее как метафору жизни человека в урбанистическом мире. Может ли дерево жить без корней? Вероятно, только дерево из этой инсталляции: его поливают капельным орошением, а корни спрятаны в бетонном резервуаре-скорлупе.
Но главная цель остановки в Тель-Авиве (кроме бесконечного пляжного и фуд-гедонизма (фалафель! хумус! шакшука!), конечно же культурная — это балеты хореографа Охада Наарина и труппы The Batsheva Ensemble в центре Сюзан Делляль. Наарин разработал собственное направление, скорее, танц-философию, которую назвал Gaga. Он придумал движения, которые «адресованы каждому и доступны всем». Сегодня ученики Наарина преподают гагу по всему миру, но смотреть ее нужно, конечно, на исторической родине. Труппа «Батшева» была создана в 1964 году в Тель-Авиве баронессой Батшевой де Ротшильд: культовую танцовщицу Марту Грэм она пригласила стать художественным руководителем труппы. Грэм разглядела в Охаде большой талант и не ошиблась — в 1990 году он принял у нее руководство труппой и за 30 лет превратил в одну из главных танц-компаний в мире. Хотя он оставил этот пост пять лет назад, на сцене в центра Сюзан Делляль идут два его спектакля «Вирус Наарина» и «Три».
Ужинать — в OCD Restaurant: модный шеф-повар Раз Рахав сервирует сет-меню высокой израильской кухни.
Вторая остановка. Иерусалим
Дорога между Иерусалимом и Тель-Авивом на машине занимает примерно час (да, мы тоже в шоке!), а на комфортабельной электричке — 20 минут. Стоит поселиться — в гранд-отеле King David c панорамным видом на старый город. Это исторический отель, где останавливались примерно все — от президентов до кинозвезд (на «аллее славы» звезды с именами Марка Шагала, Элизабет Тейлор, Майкла Джексона, Владимира Путина, Дональда Трампа), особая пикантность в том, что у него не было реновации и здание и номера сохранили нелакированный шик. На любителя, но очень атмосферно, поклонникам стандартного ремонта современных «пятерок» не подойдет, романтикам и ценителям антиквариата — самое то.
В десяти минутах ходьбы находится музей и большая гордость Иерусалима — «Башня Давида». Это здание — символ города — располагается в цитадели, рядом с Яффскими воротами, историческим входом в Старый город. Музей только открылся после масштабной реконструкции и теперь там находится интерактивный музей истории Иерусалима. Когда Эйлат Либер предложили пост директора музея, она сказала: «Исторический музей? Но это же так скучно! Принимаю это как вызов», — и устроила настоящий археологический Диснейленд: макеты, активные видеоэкраны, и конечно, уникальные артефакты. Все это рассказывает о тысячелетней истории города. Вечером на стены музея проецируется световое шоу «Ночная мистерия». Но главный козырь — потрясающий вид с огромной смотровой площадки: башня — самое высокое здание в старом городе. Знатоки современного искусства оценят драгоценную люстру-инсталляцию американского художника-стекловара Дэйла Чихули и его стеклянную траву, которая «растет» во внутреннем дворе музея.
С местами религиозных культов каждый разберется самостоятельно, понятно, что программа обязательно включает посещение Храма Гроба Господня и Стену Плача (на осмотр всего стоит отвести три дня), мы же останемся на светском и отправим вас на обед в ресторан средиземноморской кухни Happy Fish. Кстати, он расположен в модном спа-отеле Mamilla — вариант для тех, кто не любит шэбби-шик.
Мертвое море
Море! Мертвое море и курорт Эйн Геди
Устремимся же в сторону того самого легендарного Мертвого моря (нам больше нравится израильский более точный вариант названия Ям ха-мелах — Море соли) и делаем остановку в кибуце и спа-отеле Ein Gedi, чтобы разобраться с тем что же это такое. Кибуц — вариант общины, основанной на коллективной собственности, совместном труде и аграрном хозяйстве. Основатели Ein Gedi создали (в пустыне!) ботанический сад с тысячей редких растений со всего мира, сорок видов пальм и гордость — величественные баобабы, а также благоухающий сад специй. Еще в кибуце развивают эко-инициативы: строительство глинобитных домов, солнечная кулинария, чайные церемонии и садоводство, а для берд-вотчинга по парку расставлены специальные скамейки. Стоит остановиться в отеле (отдельные домики) не только ради спа-процедур (косметологи работают на классной местной косметике Christina, которая особенно хорошо работает с проблемной кожей и розацеа), но для того, чтобы лунной ночью отправиться на экскурсию к скалам из глинистого известняка — ветер и вода создали из них настоящие природные скульптуры, а с утра — на экскурсию в крепость Масада (список Всемирного наследия ЮНЕСКО).
На вершине скалы высотой в 450 метров когда-то был город с двумя дворцами царя Ирода и римскими банями. Печальная история крепости в том, что когда началась Иудейская война, жители Масады держали оборону пять месяцев. Когда они поняли, что сдача неминуема, а расправа врагов будет ужасна, то выбрали десятерых, которые перебили всех оставшихся 970 человек (самоубийство считалось смертным грехом), один отправил на тот свет девятерых — и таким образом только один человек покончил с собой. А мы едем прямо на Мертвое море.
Шок-контент: в этом курортном городе не живет никто из местных — здесь размещают только туристов. Весь персонал живет за перевалом в сорока минутах езды — там совершенно другой субтропический климат. Миф Мертвого моря — здесь нельзя сгореть из-за особенного преломления УФ-лучей: пользоваться SPF обязательно. Температура летом — до 50 градусов жары. Конечно, главные герои этого курорта — море, которое держит на своей поверхности и целебные грязи. Принимать море нужно по его месту прописки. И действительно, тут справляются с многими, особенно кожными, заболеваниями, но необходима грамотная консультация врача. Один из лучших лечебно-курортных центров — при отеле David Dead Sea (обратитесь к управляющей медцентра Юлии). Пожалуй, там случился один из лучших массажей в нашей жизни. Во время военного конфликта (напомним, что Израиль и ХАМАС 19 января 2025 года подписали соглашение о перемирии), этот отель, как и многие другие по всей стране, принимал пострадавших как центр реабилитации, работая как с людьми с особенностями, так и с раненым или с ПТСР-расстройствами. Идеальный срок для тотального релакса и перезагрузки (если нет специальных показаний) — от 3 до 7 дней. Да! Вода из Мертвого моря не должна попасть в глаза или на ранки — будет очень больно. А мы двигаемся дальше.
Город, курорт. Эйлат
Эйлат — курортный город на берегу другого моря, Красного (в Израиле — четыре моря, кроме Красного и Мертвого, это еще Средиземное и Галилейское, как называют озеро Кинерет). И в заповеднике «Коралловый пляж» дайверы исследуют рифы, ориентироваться в которых помогают специально расположенные буйки. Но главное для любителей исследователей морских глубин – это башня-подводная обсерватория (первая в мире такого типа), круговой павильон-аквариум кораллового рифа, океанариум и кинотеатр. кстати, в этом парке проходят практику студенты, изучающие морскую биологию.
Одно из самых необычных и аутентичных мест Эйлата — заповедник «Дельфиний риф». Там в естественной среде обитают (на данный момент) три дельфина. Они никак не ограничены в своих передвижениях и их попросту можно не застать, потому что они обожают уплывать в акваторию и играть с лодками, которые катают гостей города. Сотрудник заповедника подзывает дельфинов подводным свистком, вибрацию которого они чувствуют на расстоянии, но приплывать на зов или нет — дело исключительно настроения млекопитающих. В «Дельфиньем рифе» подчеркивают исключительно ненасильственные методы общения. Стоит взять инструктора по подводному плаванию и посмотреть рифы и рыб, которых в Красном море большое разнообразие. Еще там в здании, похожем на хиппи-коммуну с рестораном и лаунжем, расположены небольшие рукотворные релаксационную бассейны, где проводят передовую телесную терапию, например, технику подводного расслабления. Она идеально работает для пациентов с разными типами ПТСР. Процедуры и снорклинг нужно бронировать заранее. В выходные — это любимый секретный пляж для местных с лучшими вечеринками.
Понятно, что в первую очередь, Эйлат — это пляж, но город интересен возможностью удивительных вылазок. В двадцати минутах от центра устроена верблюжья ферма Camel — и это must: невероятное путешествие по горам и встреча заката на вершине горы с видом на весь Эйлат. Мы — за квадроциклы. Запастись платком, закрывающим волосы и нижнюю часть лица: пыли будет неимоверно много, но удовольствие от скорости и маршрута в сто раз круче (все вещи потом придется сдать в химчистку). После захода солнца квадроциклы и верблюды возвращаются в стойла, а в павильоне открывается мясной ресторан The Feast с дискотекой. Строго говоря, это и не ресторан, и не дискотека, а уникальный гастро-опыт. Мясо (восемь видов вырезки, все — кошерное) сервируют прямо на бумажные скатерти без тарелок, а потом начинаются безумные танцы, когда шеф-повар ударяет в колокол и бармены разливают крепкие напитки (ноу лимитс) прямо из бутылки в рот посетителям. Трезвым и голодным не уйдет никто.
Но самое главное приключение в окрестностях Эйлата — это национальный парк Тимна. Невероятное место, чем-то похожее на одну из главных достопримечательностей Соединенных Штатов – каньоны, но без лютых толп туристов. Гигантский заповедник в пустыне Негев. где когда-то были медные шахты, которые еще называют «копи царя Соломона». Там были обнаружены следы добычи и переработки меди, вероятно, это было вообще первое место на земле, где египтяне начали ее добывать 6000 лет назад. Отвесные скалы, из которых ветер и природная эрозия создали причудливые очертания, напоминающие сфинксов или гриб или колонны, можно объехать на автомобиле за несколько часов, но лучше всего задержаться в парке на пару дней (вокруг рукотворного озера устроен кэмпинг) и делать велосипедные или пешеходные вылазки. Особенное приключение — парк Тимна ночью. А еще там можно устроить частное мероприятие или концерт — потрясающая акустика и красота местности превратят это в незабываемый опыт.
Редакция благодарит Министерство туризма Израиля, генеральное консульство Израиля в Петербурге, Ассоциацию гостиниц Эйлата и Мертвого моря, мэрию Эйлата, государственную корпорацию Эйлата по развитию туризма и Управление гражданской авиации за путешествие.
Текст: Ксения Гощицкая.
Комментарии (0)