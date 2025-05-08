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В Пулково запустят прямые рейсы до Владивостока

Авиакомпания «Аэрофлот» возобновит беспересадочные перелеты между двумя городами. Рейсы запустят с 20 июня.

Alexey Smyshlyaev / Shutterstock.com

Как уточнили представители Пулково, суммарно в летнем расписании запланировано три беспересадочных рейса до Владивостока. Известно, что они будут выполняться по средам, пятницам и субботам на широкофюзеляжном лайнере Airbus А330. 

Время в полете составит 8 часов 10 минут. Продажи билетов начались сегодня.

Ранее мы писали о том, что из Пулково возобновили рейсы во Вьетнам. Полеты в эту страну из Петербурга запустили впервые с марта 2020 года. Город Нячанг станет самым дальним маршрутом из гавани — 8,2 тыс. километров.

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