«Победа» возобновила ежедневные рейсы из Петербурга в Минск

Перелет между городами занимает 1 час 30 минут. «Лоукостер «Победа» приступил к выполнению прямых регулярных рейсов по маршруту Санкт-Петербург — Минск. Рейсы по этому направлению будут выполняться ежедневно», — сообщили в пресс-службе авиакомпании.

Представители «Победы» также напомнили, что в актуальном расписании лоукостера на весну и лето значатся полёты из Петербурга в Астрахань, Владикавказ, Волгоград, Екатеринбург, Калининград, Киров, Махачкалу, Нижнекамск, Пермь, Самару, Саратов, Ставрополь, Ульяновск, Тюмень, Чебоксары и Челябинск.

Ранее мы писали о том, что из Петербурга запустят ежедневные рейсы в Стамбул. В весенне-летний период в столицу Турции полеты запустит компания AJet.