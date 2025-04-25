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Франция перестала признавать российские небиометрические паспорта

Исключение — дети до 15 лет. Документы на визу, поданные до 23 апреля, рассмотрят в обычном порядке.

Gutzemberg / Shutterstock

Без биометрического (10-летнего) паспорта перестали пускать в Европу!? Нужно срочно менять документы? А что с визами?

Накануне, 23 апреля, визовый центр Франции в Москве внезапно перестал принимать старые пятилетние загранпаспорта. Туристы и туроператоры об этом узнали лишь на месте – официальных объявлений ни на сайте VFS Global, ни на сайте консульства не было. Туроператоры подтвердили информацию через Генеральное консульство Венгрии в Екатеринбурге. Франция перестала признавать небиометрические загранпаспорта россиян с 14 апреля — новые правила появились на сайте Еврокомиссии. С 23 апреля к комплекту документов на визу допускаются только биометрические паспорта.

Тем не менее, если вы успели подать анкету до 23 апреля, ваш запрос рассмотрят в обычном порядке. Также новые правила не касаются детей до 15 лет, которые по-прежнему могут использовать пятилетние паспорта старого образца.

Напомним, ранее россиян с небиометрическими паспортами перестали пускать Дания и Чехия, а с 31 марта документ не признает и Эстония.

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