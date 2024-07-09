Без биометрического (10-летнего) паспорта перестали пускать в Европу!? Нужно срочно менять документы? А что с визами?

Пишут, что в Чехию теперь не въехать без биометрического паспорта, — это правда?

Да, такое решение вступило в силу с 3 июля 2024 года — официально такое решение объясняется соображениями безопасности, так как обычные пятилетние паспорта легче подделать. При этом, напоминает в комментарии для редакции «Собака.ru» Дмитрий Горин, вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ), это решение не сильно повлияет на большинство россиян, так как Чехия еще осенью 2022 года ограничила въезд для граждан РФ с туристическими визами.

«Новые правила, введенные сейчас Чехией, не затронут как таковые туристические поездки, поскольку Чехия не выдает визы шенгенского соглашения для поездок с туристической целью и фактически отсутствует прямое пересечение границы по визам других стран», — сказал Горин.

Потенциально в Чехию можно попасть транзитом из другой страны ЕС, поскольку паспорт на внутренних границах Европейского союза не проверяют. Однако следует помнить, что нахождение россиянина с пятилетним паспортом на территории Чехии теперь тоже незаконно.