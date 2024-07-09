Без биометрического (10-летнего) паспорта перестали пускать в Европу!? Нужно срочно менять документы? А что с визами?

С начала июля Чехия объявила, что перестает пускать на свою территорию россиян без биометрических загранпаспортов. Официально причиной такого решения стало то, что обычные, пятилетние, загранпаспорта легче подделать. Вскоре после этого российские СМИ стали писать, что страны ЕС запускают автоматизированную систему проверки документов, после внедрения которой попасть в Европу без биометрического паспорта будет невозможно. Правда ли это? Нужно ли срочно менять документы? И что делать с билетами и визами, оформленными на старый загранник? Разбираемся в материале «Собака.ru».
Пишут, что в Чехию теперь не въехать без биометрического паспорта, — это правда?
Да, такое решение вступило в силу с 3 июля 2024 года — официально такое решение объясняется соображениями безопасности, так как обычные пятилетние паспорта легче подделать. При этом, напоминает в комментарии для редакции «Собака.ru» Дмитрий Горин, вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ), это решение не сильно повлияет на большинство россиян, так как Чехия еще осенью 2022 года ограничила въезд для граждан РФ с туристическими визами.
«Новые правила, введенные сейчас Чехией, не затронут как таковые туристические поездки, поскольку Чехия не выдает визы шенгенского соглашения для поездок с туристической целью и фактически отсутствует прямое пересечение границы по визам других стран», — сказал Горин.
Потенциально в Чехию можно попасть транзитом из другой страны ЕС, поскольку паспорт на внутренних границах Европейского союза не проверяют. Однако следует помнить, что нахождение россиянина с пятилетним паспортом на территории Чехии теперь тоже незаконно.
А что будет с теми, кто все же окажется в стране с небиометрическим паспортом?
Точно неизвестно, но чешские власти грозят наказанием. «Если гражданин России появится в Чехии с небиометрическим паспортом, он [должен знать, что] находится здесь нелегально, — сообщила чешским СМИ представительница МИД страны Мариана Вернерова, — [в таком случае] будет приниматься решение, что с ним делать».
Как предполагает Дмитрий Горин из РСТ, поездка в Чехию по пятилетнему паспорту может быть основанием для ограничения на въезд и других санкций. «Этот вопрос будет находиться в компетенции властей Чехии в соответствии с правилами и законодательством этой страны», — резюмировал он.
В каких еще странах есть ограничения для россиян без биометрических паспортов?
«В основном все страны принимают два вида паспортов и разрешают въезд как с пятилетними, так и с десятилетними», — говорит Дмитрий Горин из РСТ. Однако есть и несколько исключений.
Так, без биометрического паспорта нельзя въехать в Данию и Норвегию, напоминает в комментарии для «Собака.ru» Артур Михальчук, юрист компании «Юристы для турбизнеса "Байбородин и партнеры"». Впрочем, Дания еще в 2022 году ограничила выдачу виз россиянам — въехать в эту страну можно только через другое государство ЕС. Также только через третью страну-члена ЕС озможно попасть и на территорию Норвегии.
Кроме того, биометрический паспорт подойдет для оформления визы в Италию. Это требование введено с декабря 2022 года. Это самое значительное ограничение, поскольку эта страна не прекратила выдачу виз россиянам. По итогам 2023 года именно в итальянские консульские учреждения чаще всего обращались россияне за шенгеном.
А почему в СМИ пишут, что с конца 2024 года вообще нельзя будет въехать в Европу без загранпаспорта?
Об этом еще в феврале 2024 года сообщилив Ассоциации туроператоров России (АТОР). В публикации на сайте организации говорилось, что со второй половины 2024 года в странах ЕС будет вводиться автоматизированная система въезда/выезда (сокращенно EES). Эта система должна будет заменить механическое проставление штампов в паспорте, вместо этого информация о пересечении границы будет записываться в информационную базу.
«Entry/Exit System потребует от путешественников обязательного наличия биометрического паспорта (паспорт, содержащий чип с биометрической информацией), — говорилось в февральском сообщении АТОР. — В России такие выдают на 10 лет. Соответственно, россияне, у которых есть паспорт старого образца (пятилетний), пусть даже с действующей шенгенской визой (ну вдруг) не смогут въехать в Шенгенскую зону по новым правилам. Без биометрического паспорта их просто не пропустят».
Впрочем, не все эксперты согласны с такой трактовкой. Артур Михальчук из компании «Юристы для турбизнеса "Байбородин и партнеры"» полагает, что даже при внедрении автоматизированной системы останется и «живая» проверка, которая будет осуществляться «с целью выборочной проверки и проверки граждан с небиометрическими паспортами». «Исходя из анализа документов, отсутствие биометрического паспорта не означает автоматического блока на въезд. Хотя на сегодняшний день юридических оснований отказать во въезде в связи с отсутствием биометрического паспорта нет, со своей стороны мы бы рекомендовали оформлять сразу паспорта данного типа, особенно если планируются поездки в европейские государства», — заключает Михальчук.
В любом случае, полагает Дмитрий Горин из РСТ, «поэтапный переход на [исключительно] биометрические паспорта» с началом эксплуатации EES будет осуществляться во всех странах ЕС. «Мы рекомендуем уже для будущих поездок получать десятилетние биометрические паспорта», — резюмирует он.
Дмитрий Горин
Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ):
Программа внедрения новой системы поэтапная. Мы рассчитываем, что к концу этого года система заработает уже в рабочем режиме. Действительно, в страны Евросоюза Шенгенского соглашения после этого нужно будет путешествовать по биометрическим паспортам, пока можно и по пятилетним, они действительны. Внедрение электронной системы не означает отсутствия собеседования с пограничной службой с предоставлением подтверждающих документов при пересечении границы — это наличие финансовых средств, наличие обратных билетов, бронирование, подтверждение принимающей стороны. И штамп можно будет ставить в паспорт как раз на втором этапе прохождения границы. Просто электронная система ускорит некоторые формальности.
Как быть, если на старый паспорт уже оформлена многолетняя виза (истекающая после 2024 года) и не хочется ее терять?
Потенциально можно подать заявление об аннулировании визы в старом паспорте и простановке новой в биометрический документ. Однако, полагает Дмитрий Горин из РСТ, это рискованный путь. «Надо учитывать тот факт, что свободных слотов не так много и срок рассмотрения документов на новую визу составляет в среднем 45 дней, а иногда и больше», — констатирует он.
Таким образом, оформление новой визы — крайний случай, к которому следует прибегнуть, только если страна объявит, что не пускает россиян с небиометрическими паспортами, как это уже сделали Чехия, Норвегия и Дания.
А как быть, если на старый паспорт уже сильно заранее оформлен авиабилет?
«С авиабилетами и отелями ситуация намного проще», — говорит Дмитрий Горин, вице-президент Российского союза туриндустрии.
«Если есть второй загранпаспорт, то можно фактически пересекать российскую границу по старому паспорту, в том числе регистрироваться на рейс, если билет уже оформлен на этот паспорт. Впрочем, надо помнить, что номера паспортов вводятся в систему авиакомпании только в момент регистрации, поэтому на стойке можно [предъявить старый паспорт, но] попросить ввести в систему номер уже нового документа», — заключает Горин.
Комментарии (0)