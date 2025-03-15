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СМИ: США планируют запретить въезд туристам из России и Беларуси

Американские издания сообщают, что администрация Дональда Трампа рассматривает масштабные ограничения. Так, получение визы будет возможно только для состоятельных бизнесменов по спецразрешениям.

Sergei Sigov Photography/shutterstock

Источники The New York Times сообщают, что Россия, согласно проекту документа, будет включена в «оранжевый список». Это привет к ряду ограничений. В случае принятия документа, въезд в США будет возможен только для состоятельных бизнесменов по спецразрешениям, но даже им придётся проходить обязательные очные собеседования в посольствах.

Официально ограничения объясняются «недостатками в проверке данных» граждан этих стран. Журналисты отмечают, что Москва оказалась в «оранжевой» группе из‑за «коррупции» и «рисков для национальной безопасности».

Ранее мы рассказывали о том, что Латвия собирается запретить любые автобусные перевозки в Россию. Предполагается, что запрет может затронуть маршруты из Риги в Петербург, Москву, Псков, Минск и Витебск.

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