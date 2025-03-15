СМИ: США планируют запретить въезд туристам из России и Беларуси

Американские издания сообщают, что администрация Дональда Трампа рассматривает масштабные ограничения. Так, получение визы будет возможно только для состоятельных бизнесменов по спецразрешениям.
Источники The New York Times сообщают, что Россия, согласно проекту документа, будет включена в «оранжевый список». Это привет к ряду ограничений. В случае принятия документа, въезд в США будет возможен только для состоятельных бизнесменов по спецразрешениям, но даже им придётся проходить обязательные очные собеседования в посольствах.
Официально ограничения объясняются «недостатками в проверке данных» граждан этих стран. Журналисты отмечают, что Москва оказалась в «оранжевой» группе из‑за «коррупции» и «рисков для национальной безопасности».
Ранее мы рассказывали о том, что Латвия собирается запретить любые автобусные перевозки в Россию. Предполагается, что запрет может затронуть маршруты из Риги в Петербург, Москву, Псков, Минск и Витебск.
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