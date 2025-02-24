Латвия собирается запретить любые автобусные перевозки в Россию

Соответствующий законопроект внесла в латвийский парламент (Сейм) партия «Национальное объединение», сообщает Delfi. Депутат Янис Витенбергс высказал опасение, что автобусные перевозки могут использовать для транспортировки санкционных товаров, поэтому их следует прекратить. Парламентарии также предлагают запретить транзитные пассажирские перевозки через Латвию в РФ и Беларусь. Запрет может коснуться всех автобусных рейсов из Риги в Петербург, Москву, Псков, Минск и Витебск.

Если инициативу примут, то закон вступит в силу в ближайшее время. В проекте постановления говорится, что распоряжение кабмина Латвии о закрытии пограничных пунктов для общественного пассажирского транспорта должно быть издано до 17 марта 2025 года.

Неделей ранее парламентская комиссия по народному хозяйству, аграрной, экологической и региональной политике одобрила предложение партии премьер-министра Латвии Эвики Силини «Новое единство» запретить туристические поездки из Латвии в Россию и Беларусь.