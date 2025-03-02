Между Петербургом и Симферополем запустят дополнительный летний поезд

«Это третий поезд «Таврия», который будет курсировать летом из Петербурга — в дополнение к поездам № 7/8 Санкт-Петербург — Севастополь и № 179/180 Санкт-Петербург — Евпатория,», — говорится в сообщении «Гранд Сервис Экспресс».

В состав поезда будут включены одноэтажные купейные вагоны и плацкартные вагоны. Продажи билетов открываются за 90 суток. Время в пути составит 2 дня 4 часа. Из Петербурга в первый рейс поезд отправится 27 мая в 01:40, остановится в Москве в этот же день в 10:08 — 10:21 и прибудет в Симферополь 29 мая в 6:00.

Ранее мы писали о том, что авиабилеты из Петербурга подорожали до 70%. В результате более половины россиян, по данным туроператоров, путешествовали на машинах.