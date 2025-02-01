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Авиабилеты из Петербурга подорожали до 70%

В среднем рост цен на перелеты по России из города подорожали на 10-25%. В результате более половины россиян, по данным туроператоров, путешествовали на машинах. 

Kseniia Zagrebaeva/shutterstock

В число подорожавших направлений вошли Казань — стоимость билетов из Петербурга и обратно в 2024 году увеличилась на 70% и составила 7,4 тыс. руб. вместо 4,3 тыс. руб. в 2023 году. Путешествие в Сочи подорожало на 31%, до 16,9 тыс. руб. Цены на перелет в Екатеринбург и обратно за год увеличились на 27% и составили более 14,1 тыс. руб., Минеральные Воды подорожали на 21%, Москва — на 19%. Об этом пишет РБК со ссылкой на сервис «Яндекс Путешествия».

Опрошенные эксперты отмечают, что рост цен обусловлен рядом факторов. В их числе — ежегодное увеличение стоимости авиационного топлива в среднем на 40%, рост расходов на фонд оплаты труда и аэропортовые сборы, повышение ключевой ставки и т.д. Но главной причиной роста цен на авиабилеты по России, по мнению эксперта, остается подорожание обслуживания иностранного флота и нехватка отечественных бортов.

При этом годовой рост цен на авиабилеты в зарубежные направления, по словам экспертов и агрегаторов, не превысил 10%. Более того — некоторые эксперты даже фиксируют снижение стоимости полетов в некоторые направления за счет прихода на рынок новых иностранных авиакомпаний и увеличения количества международных рейсов.

Ранее мы писали о том, что поездка из Петербурга в Калининград на пароме подорожала

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