В Петербурге получить визу в Японию станет проще

«С 17 февраля 2025 года отменяется требование о предоставлении документа, подтверждающего бронь отеля», — говорится в уведомлении на сайте Генконсульства Японии в Петербурге.

Однако адреса отелей, где остановится турист, останутся обязательной частью анкеты. В Генконсульство Японии в Петербурге могут обращаться за визой граждане РФ, вне зависимости от региона проживания на территории РФ, а также иностранные граждане, на законных основаниях долгосрочно пребывающие на территории Петербурга и Ленобласти.

В ноябре прошлого года мы рассказывали о том, что петербургский визовый центр Италии сократил срок подачи документов. Теперь россияне могут передать документы в центр за 15 дней до поездки. Ранее центр работал в режиме высокой загруженности, и минимальный срок составлял 60 дней.