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Путешествия

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В Петербурге получить визу в Японию станет проще

Генконсульство страны восходящего солнца отменило требование о бронировании и оплате отеля. Теперь туристам достаточно указать места проживания в «программе пребывания», но без необходимости подтверждать документально.

Nazar Skladanyi / Shutterstock.com

«С 17 февраля 2025 года отменяется требование о предоставлении документа, подтверждающего бронь отеля», — говорится в уведомлении на сайте Генконсульства Японии в Петербурге.

Однако адреса отелей, где остановится турист, останутся обязательной частью анкеты. В Генконсульство Японии в Петербурге могут обращаться за визой граждане РФ, вне зависимости от региона проживания на территории РФ, а также иностранные граждане, на законных основаниях долгосрочно пребывающие на территории Петербурга и Ленобласти.

В ноябре прошлого года мы рассказывали о том, что петербургский визовый центр Италии сократил срок подачи документов. Теперь россияне могут передать документы в центр за 15 дней до поездки. Ранее центр работал в режиме высокой загруженности, и минимальный срок составлял 60 дней.

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