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Петербургский визовый центр Италии сократил срок подачи документов

Теперь россияне могут передать документы в центр за 15 дней до поездки. Ранее центр работал в режиме высокой загруженности, и минимальный срок составлял 60 дней.

Lena Chert/shutterstock

Максимальный срок по-прежнему достигает шести месяцев до начала поездки. Заявки с датой менее чем через 15 календарных дней рассматривать не будут. Об этом говорится на сайте визового центра.

Кроме того, для посещения Италии россиянам понадобятся шенгенская виза, загранпаспорт со сроком действия не менее 90 дней после даты окончания поездки и медицинская страховка с покрытием 30 тысяч евро.

Напомним, что в сентябре консульство Италии в Петербурге ввело новое требование: предоставить сведения о трудовой деятельности за последние 10 лет. Сведение о трудовой деятельности теперь необходимо в качестве финансовой гарантии.

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