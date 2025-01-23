Поездка из Петербурга в Калининград на пароме подорожала

Как сообщил оператор паромной линии «Трансбизнесконсалтинг» (ТБК), цены на перевозку паромом «Антей» грузовой техники и легковых авто снизили.

При этом пассажиры заплатят больше, по сравнению с ценой, которая была изначально. Так, самое дешевое место в шестиместной каюте обойдется в 7 580 рублей. В начале января билет стоил 6 820 рублей. Поездка в двухместной каюте повышенной комфортности теперь — 13 480 рублей (ранее — 12 720 рублей).

Грузопассажирское судно будет ходить из петербургского порта «Морской фасад» до города Пионерский в Калининградской области.

«Сейчас необходимо проверить и настроить все бизнес-процессы, влияющие на корректную работу по загрузке парома накатными грузами. Кроме того, необходимо опробовать порт прибытия. По результатам тестового рейса грузоперевозчик и оператор будут планировать регулярные рейсы», — рассказал председатель комитета по транспорту Валентин Енокаев.

Время в пути составит более 2 суток. Рейсы будут ходить раз в неделю. Следующие паромы отправятся из Петербурга 28 января, а далее 4,10,16 и 22 февраля.