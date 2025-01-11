Теперь авиакомпании должны будут бесплатно сажать детей вместе с родителями

Согласно документу, дети и их сопровождающие должны находиться в одном ряду, их места не должен разделять проход. Ранее подобное правило носило лишь рекомендательный характер. Ответственности за несоблюдение этого принципа предусмотрено не было.

По словам министра, норма уже учтена в общих правилах перевозок пассажиров, грузов, почты. «Изменения в нормативный правовой акт будут зарегистрированы Минюстом до 14 января», — заявил Роман Старовойт.

Ранее мы рассказывали о том, что пассажиры, опоздавшие на рейс, смогут воспользоваться обратным билетом. Новые правила перевозок пассажиров начнут действовать с 1 сентября 2025 года.

