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Теперь авиакомпании должны будут бесплатно сажать детей вместе с родителями

Об этом говорится в приказе Министерства транспорта, размещенном на портале правовой информации. Правило вступит в силу с 20 января и распространится на детей до 12 лет.

Lenar Nigmatullin/shutterstock

Согласно документу, дети и их сопровождающие должны находиться в одном ряду, их места не должен разделять проход. Ранее подобное правило носило лишь рекомендательный характер. Ответственности за несоблюдение этого принципа предусмотрено не было.

По словам министра, норма уже учтена в общих правилах перевозок пассажиров, грузов, почты. «Изменения в нормативный правовой акт будут зарегистрированы Минюстом до 14 января», — заявил Роман Старовойт.

Ранее мы рассказывали о том, что пассажиры, опоздавшие на рейс, смогут воспользоваться обратным билетом. Новые правила перевозок пассажиров начнут действовать с 1 сентября 2025 года.
 

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