Пассажиры, опоздавшие на рейс, смогут воспользоваться обратным билетом

Новые правила перевозок пассажиров начнут действовать с 1 сентября 2025 года. Новый регламент защитит опоздавших путешественников, которые купили билет «туда-обратно», от аннулирования сразу всего заказа.
«Со следующего года такой "опции" не будет — обратный билет будет сохранен за пассажиром», — отметили в Минтрансе.
Также не будет дополнительных комиссий за опоздание на рейс. Пассажир заплатит только за фактические расходы перевозчика.
«Авиакомпаниям необходимо будет разработать и утвердить документы, содержащие применяемые ими принципы ценообразования. Такое требование позволит сделать ценовую политику перевозчиков более прозрачной», — добавили в Минтрансе.
Приказ вступает в силу с 1 сентября 2025 года и будет действовать до 1 сентября 2031 года.
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