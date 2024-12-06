Пассажиры, опоздавшие на рейс, смогут воспользоваться обратным билетом

«Со следующего года такой "опции" не будет — обратный билет будет сохранен за пассажиром», — отметили в Минтрансе.

Также не будет дополнительных комиссий за опоздание на рейс. Пассажир заплатит только за фактические расходы перевозчика.

«Авиакомпаниям необходимо будет разработать и утвердить документы, содержащие применяемые ими принципы ценообразования. Такое требование позволит сделать ценовую политику перевозчиков более прозрачной», — добавили в Минтрансе.

Приказ вступает в силу с 1 сентября 2025 года и будет действовать до 1 сентября 2031 года.