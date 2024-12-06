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Пассажиры, опоздавшие на рейс, смогут воспользоваться обратным билетом

Новые правила перевозок пассажиров начнут действовать с 1 сентября 2025 года. Новый регламент защитит опоздавших путешественников, которые купили билет «туда-обратно», от аннулирования сразу всего заказа.

Shutterstock.com

«Со следующего года такой "опции" не будет — обратный билет будет сохранен за пассажиром», — отметили в Минтрансе.

Также не будет дополнительных комиссий за опоздание на рейс. Пассажир заплатит только за фактические расходы перевозчика.

«Авиакомпаниям необходимо будет разработать и утвердить документы, содержащие применяемые ими принципы ценообразования. Такое требование позволит сделать ценовую политику перевозчиков более прозрачной», — добавили в Минтрансе.

Приказ вступает в силу с 1 сентября 2025 года и будет действовать до 1 сентября 2031 года.

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