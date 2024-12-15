Тщательная проверка и лимит на рассмотрение заявлений: АТОР рассказала о причинах отказа россиянам в выдаче шенгенских виз

«Первая причина: к сожалению, даже те страны, которые готовы выдавать туристические визы россиянам, находятся под жесточайшим давлением со стороны Брюсселя по количеству виз, которые они могут рассматривать в течение месяца. Разные цифры я слышал: от 100 заявлений в день до 50. Это ничтожно малые цифры для нас», — рассказал вице-президент АТОР Артур Мурадян для РИА «Новости».

Вторая причина, по мнению вице-президента АТОР, связан с тем, что заявления россиян все чаще рассматривают «под микроскопом». «Более того, мы видим, что из Брюсселя звучат заявления о том, что надо вообще прекратить выдавать россиянам визы. Но здесь, я надеюсь, туристический бизнес Евросоюза призовет власти к голосу разума, потому что российских туристов любят везде. Мы щедрые, мы пользуемся инфраструктурой, мы ездим на экскурсии», – отметил он.

Однако на этой неделе мы рассказывали о том, что в визовых центрах Франции, Италии, Испании, Венгрии и Греции в Москве стало больше свободных слотов, а также сократились сроки оформления виз.