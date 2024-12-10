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АТОР: получить шенгенские визы стало проще

Ситуация с подачей документов в визовые центры в декабре 2024 года стабилизировалась по сравнению с летом и осенью того же года. В частности, в визовых центрах Франции, Италии, Испании, Венгрии и Греции наблюдают больше свободных слотов и время подготовки документов сократилось.

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В Ассоциации туроператоров России (АТОР) отметили, что уже сейчас можно подавать заявки на визы для весенних поездок.Как сообщили ассоциации в BSI Group, в частности, в визовых центрах Франции, Италии, Испании, Венгрии и Греции в Москве стало больше свободных слотов, а также сократились сроки оформления виз.

«Франция, Италия и Испания — в визовых центрах есть места на декабрь. Конечно, до Нового года вряд ли можно успеть получить шенген, но на более поздние даты — вполне. Особых сложностей с записью сейчас нет», — отметили в Space Travel.

Так, в консульстве Италии урезали срок рассмотрения документов на визу до 20 дней, во французском диппредставительстве этот срок равен трем неделям, а в испанском — за 2-3 недели.

«Главный аргумент в пользу обращения за шенгеном в межсезонье - отсутствие очередей и возможность в спокойном режиме донести/поправить документы в случае необходимости», — добавили в Space Travel.

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