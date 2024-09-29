Чтобы получить визу в Италию петербуржцам придется показать свою трудовую книжку за последние 10 лет

Информация была опубликована на сайте итальянского визового центра VMS. В числе необходимых документов указана информация о трудовой деятельности, предоставляемая из Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации за последние 10 лет. Документ, говорится на сайте центра, должен сопровождаться цифровой подписью.

Десятки путешественников из Северной столицы потеряли крупные суммы из-за несостоявшихся поездок в Италию. Они не смогли получить свои загранпаспорта и визы в установленный срок. В консульстве подтвердили, что сроки рассмотрения документов действительно увеличились. Однако само диппредставительство повлиять на эту ситуацию не может. Они заявляют, что лишь занимаются сбором документов. Дипломаты утверждают, что документы россиян стали стали тщательнее проверять в Риме.

С начала июля Чехия объявила, что перестает пускать на свою территорию россиян без биометрических загранпаспортов. Официально причиной такого решения стало то, что обычные, пятилетние, загранпаспорта легче подделать. Вскоре после этого российские СМИ стали писать, что страны ЕС запускают автоматизированную систему проверки документов, после внедрения которой попасть в Европу без биометрического паспорта будет невозможно. Правда ли это? Нужно ли срочно менять документы? И что делать с билетами и визами, оформленными на старый загранник? Разбираемся в материале «Собака.ru».