РЖД повысит цены на билеты с 1 декабря

На 11,6% будут проиндексированы тарифы на пассажирские перевозки в плацкартных вагонах, купе и СВ. Средства пойдут на новый подвижной состав: локомотивы и пассажирские вагоны, а также поступят в отрасли, работающие с монополией. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Проект индексации на 2025 год был разработан ФАС, и изначально предполагалось, что повышать тарифы будут в два этапа. Однако в итоге решили сделать все одномоментно, с 1 декабря.

С начала года рост цен на авиабилеты в России побил исторический рекорд — за первые восемь месяцев года средняя стоимость перелета в экономклассе выросла на 28,4%. Такого не было с начала 2000-х годов, когда Росстат стал собирать статистику по этому показателю. Похожее (хоть и все равно не такое сильное!) подорожание наблюдалось в 2008 году, тогда цены подскочили на 27,2%. Почему цены продолжают лететь вверх? Сколько это может продолжаться? И какие неожиданные последствия это может иметь? На эти и другие вопросы редакции Собака.ru отвечает главный эксперт Центра экономики транспорта НИУ ВШЭ Федор Борисов.