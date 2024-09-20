Рост цен на авиабилеты в России побил исторический рекорд! Что случилось? Перелеты будут еще дорожать? Возможен ли отскок цен?

С начала года рост цен на авиабилеты в России побил исторический рекорд — за первые восемь месяцев года средняя стоимость перелета в экономклассе выросла на 28,4%. Такого не было с начала 2000-х годов, когда Росстат стал собирать статистику по этому показателю. Похожее (хоть и все равно не такое сильное!) подорожание наблюдалось в 2008 году, тогда цены подскочили на 27,2%. Почему цены продолжают лететь вверх? Сколько это может продолжаться? И какие неожиданные последствия это может иметь? На эти и другие вопросы редакции Собака.ru отвечает главный эксперт Центра экономики транспорта НИУ ВШЭ Федор Борисов.
СМИ сообщают об историческом росте цен на авиабилеты, насколько это справедливо?
Это корректно только отчасти — если мы возьмем данные за этот год, то скачок цен действительно есть. Если мы возьмем данные за август прошлого года, то там в конце лета такого скачка не происходило. Более того, августовские цены тогда были удивительно [низкие в сравнении с общей динамикой за год]. Так что частично сегодняшние цифры объясняются эффектом низкой базы.
Кроме того, надо понимать, что начиная с 2004 года (когда были сняты ограничения на полеты внутри страны и авиакомпании сами стали договариваться с аэропортами о том как и куда летать) рост стоимость авиаперевозок у нас [в среднем] был ниже инфляции. Проще говоря, по сравнению с другими видами транспорта у нас авиация становилась все дешевле и дешевле.
Почему мы наблюдаем такой рост именно сейчас?
Здесь ситуация обуславливается несколькими факторами. Первый и ключевой — в России сохраняется восстановительный спрос на авиабилеты. Мы возвращаемся к тому объему потребления авиауслуг, который наблюдался до пандемии. Люди возвращаются в самолеты и летают больше.
Второй фактор — в условиях ограничений авиакомпании не могут как раньше предлагать [рынку] дополнительные емкости. Дополнительного флота нет. То есть, если раньше авиакомпании, [видя устойчивый рост спроса], покупали новые самолеты, сейчас, учитывая ограничения, это становится сложнее. Доступ к зарубежному рынку осложнен, а сроки поставки отечественной техники сдвигаются вправо (то есть откладываются на более позднее время, — прим. Собака.ru).
Роман Старовойт
Глава Министерства транспорта России (цитата по РИА «Новости»):
Учитывая этот спрос, мы, к сожалению, фиксируем в том числе и рост стоимости билетов. За первое полугодие почти на 20% выросла стоимость авиационных билетов. Это примерно на 1550 рублей среднее увеличение цены, и средняя стоимость билета, по данным ФАС, сегодня составляет 9150 рублей.
Почему цены растут так сильно?
Все то же — спрос является основным фактором. Сейчас занятость кресел у авиакомпаний рекордная — уже под 95%. Это значит, что большинство рейсов летают забитые битком — это очень высокий показатель. А спрос не снижается — к сегодняшнему времени он составляет порядка 10% по году. Предложение же, повторюсь, ограничено.
Заглядываем в учебник по экономической теории и очень быстро находим, что в условиях, когда предложение ограничено, а спрос очень высок, цены растут. Все по книгам. На это к тому же накладываются действительно экстраординарные условия для авиакомпаний.
При этом нельзя не отметить, что на доходности авиакомпаний это сказывается положительно. В предыдущие годы внутренние линии были планово убыточными и перекрестно субсидировались за счет международных перевозок. Авиакомпании, которые в основном занимались исключительно или преимущественно внутренними перелетами, фактически были планово убыточными предприятиями. Они сводили концы с концами.
Сейчас доходность внутренних рейсов значительно выросла. Многие из них стали прибыльными. Да, потребителю за это приходится платить (хотя, альтернативные виды транспорта тоже достаточно быстро росли в цене). Однако для отрасли это, скорее, хорошая новость — теперь она живет не только за счет международки.
Связано ли подорожание с ростом сборов на капремонт аэропортов?
Эта тема стала почему-то очень чувствительной и приобрела большой резонанс в СМИ. Однако количество разговоров на эту тему явно не пропорционально реальному ее экономическому значению.
В структуре расходов авиакомпаний аэронавигационный сбор находится во второй, если не в третьей [по важности] группе. Он довольно мало влияет на экономику перелета — на него приходится ну, может, 1–3% себестоимости (а иногда и меньше 1%). Теперь представьте, у вас был фактор, который составлял 1% себестоимости, а теперь, условно, составляет 1,5%... Ну, на стоимость билетов это никак не влияет. Особенно с учетом тех факторов, о которых мы говорили выше.
То есть по сравнению со стоимостью поддержания самолетов в летной годности, по сравнению с оплатой работы экипажей (ее тоже надо индексировать, поскольку иначе пилоты разбегутся по всему миру, будучи представителями международно востребованной профессии) сбор не играет особой роли.
Почему дорожает в первую очередь экономкласс?
Это абсолютно естественно — в бизнес-классе цена и так очень высока. Тут играет уже эффект высокой базы. Кроме того, в России бизнес-класс традиционно очень невелик по объему. Более того, многие авиакомпании сократили его объем. Так что растет то, на что самый большой спрос.
Подорожание продолжится?
Прямо сейчас, в низкий сезон, цены пойдут вниз, поскольку и спрос снизится до следующего периода отпусков. Каким будет следующее лето сказать достаточно трудно. Никто на самом деле не знает потенциальной емкости рынка, а следовательно и пределов, до которых спрос будет расти.
С одной стороны, количество людей в стране больше не становится. С другой, мы видим, что те люди, которые есть, готовы летать чаще. Следовательно, в условиях дефицита предложения, цена глобально будет идти вверх, пока не достигнет какого-то сбалансированного уровня, после которого люди уже будут летать меньше. Сказать, что это будет за уровень, и в каком году мы его достигнем, невозможно. Можно лишь говорить, что пока мы его точно не достигли, раз при таком подорожании у нас двузначный рост спроса на авиабилеты.
Также непредсказуемы и все остальные факторы, которые влияют сегодня на рынок. В том числе главный из них — возможность увеличивать флот. Ведь сейчас купить новый самолет можно. Дорого, сложно, но возможно. Однако за счет роста цен, в какой-то момент доходность авиакомпаний может стать такой, что покупать новые самолеты станет коммерчески оправдано. Тогда предложение может вырасти. Но пока это все не более, чем гадания.
Текст: Константин Крылов, при участии Алены Соколовой
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