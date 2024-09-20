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Транспорт

Рост цен на авиабилеты в России побил исторический рекорд! Что случилось? Перелеты будут еще дорожать? Возможен ли отскок цен?

С начала года рост цен на авиабилеты в России побил исторический рекорд — за первые восемь месяцев года средняя стоимость перелета в экономклассе выросла на 28,4%. Такого не было с начала 2000-х годов, когда Росстат стал собирать статистику по этому показателю. Похожее (хоть и все равно не такое сильное!) подорожание наблюдалось в 2008 году, тогда цены подскочили на 27,2%. Почему цены продолжают лететь вверх? Сколько это может продолжаться? И какие неожиданные последствия это может иметь? На эти и другие вопросы редакции Собака.ru отвечает главный эксперт Центра экономики транспорта НИУ ВШЭ Федор Борисов.  

Tiviland / Shutterstock

СМИ сообщают об историческом росте цен на авиабилеты, насколько это справедливо?

Это корректно только отчасти — если мы возьмем данные за этот год, то скачок цен действительно есть. Если мы возьмем данные за август прошлого года, то там в конце лета такого скачка не происходило. Более того, августовские цены тогда были удивительно [низкие в сравнении с общей динамикой за год]. Так что частично сегодняшние цифры объясняются эффектом низкой базы. 

Кроме того, надо понимать, что начиная с 2004 года (когда были сняты ограничения на полеты внутри страны и авиакомпании сами стали договариваться с аэропортами о том как и куда летать) рост стоимость авиаперевозок у нас [в среднем] был ниже инфляции. Проще говоря, по сравнению с другими видами транспорта у нас авиация становилась все дешевле и дешевле. 

В первом полугодии 2023-го года Росстат также сообщал о резком росте цен на авиаперелеты. В июле цена авиабилета экономкласса превысила в среднем 7 тысяч рублей на 1 тысячу километров пути. Однако уже в августе стоимость перелета резко снизилась более чем на тысячу рублей. Такое снижение за всю историю наблюдений фиксировалось лишь четыре раза: в 2009, 2011, 2022 и 2023 годах. За счет этого рост цен по итогу восьми месяцев оказался ниже, чем можно было ожидать, исходя из предыдущей динамики цен.

Почему мы наблюдаем такой рост именно сейчас?  

Здесь ситуация обуславливается несколькими факторами. Первый и ключевой — в России сохраняется восстановительный спрос на авиабилеты. Мы возвращаемся к тому объему потребления авиауслуг, который наблюдался до пандемии. Люди возвращаются в самолеты и летают больше. 

Второй фактор — в условиях ограничений авиакомпании не могут как раньше предлагать [рынку] дополнительные емкости. Дополнительного флота нет. То есть, если раньше авиакомпании, [видя устойчивый рост спроса], покупали новые самолеты, сейчас, учитывая ограничения, это становится сложнее. Доступ к зарубежному рынку осложнен, а сроки поставки отечественной техники сдвигаются вправо (то есть откладываются на более позднее время, — прим. Собака.ru). 

Роман Старовойт

Глава Министерства транспорта России (цитата по РИА «Новости»):

Учитывая этот спрос, мы, к сожалению, фиксируем в том числе и рост стоимости билетов. За первое полугодие почти на 20% выросла стоимость авиационных билетов. Это примерно на 1550 рублей среднее увеличение цены, и средняя стоимость билета, по данным ФАС, сегодня составляет 9150 рублей.

Tiviland / Shutterstock

Почему цены растут так сильно?

Все то же — спрос является основным фактором. Сейчас занятость кресел у авиакомпаний рекордная — уже под 95%. Это значит, что большинство рейсов летают забитые битком — это очень высокий показатель. А спрос не снижается — к сегодняшнему времени он составляет порядка 10% по году. Предложение же, повторюсь, ограничено.  

Заглядываем в учебник по экономической теории и очень быстро находим, что в условиях, когда предложение ограничено, а спрос очень высок, цены растут. Все по книгам. На это к тому же накладываются действительно экстраординарные условия для авиакомпаний. 

При этом нельзя не отметить, что на доходности авиакомпаний это сказывается положительно. В предыдущие годы внутренние линии были планово убыточными и перекрестно субсидировались за счет международных перевозок. Авиакомпании, которые в основном занимались исключительно или преимущественно внутренними перелетами, фактически были планово убыточными предприятиями. Они сводили концы с концами. 

Сейчас доходность внутренних рейсов значительно выросла. Многие из них стали прибыльными. Да, потребителю за это приходится платить (хотя, альтернативные виды транспорта тоже достаточно быстро росли в цене). Однако для отрасли это, скорее, хорошая новость — теперь она живет не только за счет международки.

Резкий рост цен на авиаперелеты фиксируется в России с начала 2024 года. Так, в январе билеты подорожали на 33,9% по сравнению с первым месяцем 2023-го. В феврале рост составил уже 42% по сравнению с концом зимы предыдущего года. Затем подорожание замедлилось, однако летом вновь набрало обороты. Так, в августе стоимость перелета российскими авиакомпаниями выросла на 29,79% по сравнению с августом прошлого года. Если же говорить о росте цен с начала 2024-го года то, он составил 28,4% — это рекорд с 2002 года.

Связано ли подорожание с ростом сборов на капремонт аэропортов?

Эта тема стала почему-то очень чувствительной и приобрела большой резонанс в СМИ. Однако количество разговоров на эту тему явно не пропорционально реальному ее экономическому значению. 

В структуре расходов авиакомпаний аэронавигационный сбор находится во второй, если не в третьей [по важности] группе. Он довольно мало влияет на экономику перелета — на него приходится ну, может, 1–3% себестоимости (а иногда и меньше 1%). Теперь представьте, у вас был фактор, который составлял 1% себестоимости, а теперь, условно, составляет 1,5%... Ну, на стоимость билетов это никак не влияет. Особенно с учетом тех факторов, о которых мы говорили выше. 

То есть по сравнению со стоимостью поддержания самолетов в летной годности, по сравнению с оплатой работы экипажей (ее тоже надо индексировать, поскольку иначе пилоты разбегутся по всему миру, будучи представителями международно востребованной профессии) сбор не играет особой роли. 

30 августа Федеральная антимонопольная служба подтвердила правомерность приказа Минтранса, согласно которому, так называемый аэронавигационный сбор (идущий, в том числе на обслуживание и капремонт аэропортов) повышался на 37% для внутренних рейсов и на 100% для междунарожных. В сентябре 2024 года Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ), объединяющая 23 крупнейшие авиакомпании страны, попросила правительство повысить ставки для российских перевозчиков не так сильно — только на 10%. Однако решение не было пересмотрено.

Почему дорожает в первую очередь экономкласс?  

Это абсолютно естественно — в бизнес-классе цена и так очень высока. Тут играет уже эффект высокой базы. Кроме того, в России бизнес-класс традиционно очень невелик по объему. Более того, многие авиакомпании сократили его объем. Так что растет то, на что самый большой спрос. 

Tiviland / Shutterstock

Подорожание продолжится?

Прямо сейчас, в низкий сезон, цены пойдут вниз, поскольку и спрос снизится до следующего периода отпусков. Каким будет следующее лето сказать достаточно трудно. Никто на самом деле не знает потенциальной емкости рынка, а следовательно и пределов, до которых спрос будет расти. 

С одной стороны, количество людей в стране больше не становится. С другой, мы видим, что те люди, которые есть, готовы летать чаще. Следовательно, в условиях дефицита предложения, цена глобально будет идти вверх, пока не достигнет какого-то сбалансированного уровня, после которого люди уже будут летать меньше. Сказать, что это будет за уровень, и в каком году мы его достигнем, невозможно. Можно лишь говорить, что пока мы его точно не достигли, раз при таком подорожании у нас двузначный рост спроса на авиабилеты.  

Также непредсказуемы и все остальные факторы, которые влияют сегодня на рынок. В том числе главный из них — возможность увеличивать флот. Ведь сейчас купить новый самолет можно. Дорого, сложно, но возможно. Однако за счет роста цен, в какой-то момент доходность авиакомпаний может стать такой, что покупать новые самолеты станет коммерчески оправдано. Тогда предложение может вырасти. Но пока это все не более, чем гадания.

Текст: Константин Крылов, при участии Алены Соколовой

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