Рост цен на авиабилеты в России побил исторический рекорд! Что случилось? Перелеты будут еще дорожать? Возможен ли отскок цен?

Почему цены растут так сильно?

Все то же — спрос является основным фактором. Сейчас занятость кресел у авиакомпаний рекордная — уже под 95%. Это значит, что большинство рейсов летают забитые битком — это очень высокий показатель. А спрос не снижается — к сегодняшнему времени он составляет порядка 10% по году. Предложение же, повторюсь, ограничено.

Заглядываем в учебник по экономической теории и очень быстро находим, что в условиях, когда предложение ограничено, а спрос очень высок, цены растут. Все по книгам. На это к тому же накладываются действительно экстраординарные условия для авиакомпаний.

При этом нельзя не отметить, что на доходности авиакомпаний это сказывается положительно. В предыдущие годы внутренние линии были планово убыточными и перекрестно субсидировались за счет международных перевозок. Авиакомпании, которые в основном занимались исключительно или преимущественно внутренними перелетами, фактически были планово убыточными предприятиями. Они сводили концы с концами.

Сейчас доходность внутренних рейсов значительно выросла. Многие из них стали прибыльными. Да, потребителю за это приходится платить (хотя, альтернативные виды транспорта тоже достаточно быстро росли в цене). Однако для отрасли это, скорее, хорошая новость — теперь она живет не только за счет международки.