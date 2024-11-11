5 самых необычных (и очень красивых!) мозаик юга России, которые стоит увидеть хотя бы раз

Волгоград

Краснознаменская ул., 11



Архитекторы: Ефим Левитан, Александр Леушканов

Художник: Петр Чаплыгин

1980



29 декабря 1981 года большим событием в истории города стало открытие нового Дворца пионеров. Общая площадь здания, отвечающего всем требованиям современной архитектуры, составила около 13 тыс. м². Автором и руководителем проекта выступил Ефим Иосифович Левитан (1915–2007)— знаковая фигура в архитектуре послевоенного Сталинграда/Волгограда. Одним из художественных оформителей был назначен Петр Иванович Чаплыгин (1940–2022) — именно он является создателем фонтана-бассейна «Красные птицы», расположенного перед центральным входом. Выполненный в несколько абстрактной манере, фонтан стал символом комплекса и первой значимой работой Чаплыгина из цветной смальты. До этого, в самом начале 1970-х, Петр Иванович зарекомендовал себя крепким специалистом в области художественной керамики, создав масштабное монументально-декоративное панно «История Царицына» с росписью и рельефом на керамической плитке. Обе работы художника получили высокие оценки критиков.

В 2005 году бывший Дворец пионеров (переименованный в Детско-юношеский центр) был признан аварийным и закрыт для посещения, однако спустя 10 лет, пережив тотальное запустение и несколько пожаров, реконструирован в полном соответствии с изначальным проектным решением и заново открыт в марте 2018 года. Следует отметить качественный подход и к реставрации собственно фонтана, разнообразие и точность в выборе материалов. Обновленные «Красные птицы» — редкий, по-своему уникальный пример безупречного отношения к поврежденному мозаичному объекту. Фонтан работает в дневном режиме с мая по сентябрь, а сама площадь перед ДЮЦ является излюбленным местом отдыха горожан.

Элистинский вокзал