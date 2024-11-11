5 самых необычных (и очень красивых!) мозаик юга России, которые стоит увидеть хотя бы раз

В октябре в архитектурной галерея «Точка» в библиотеке и арт-резиденции «Шкаф» в Петербурге прошла выставка «Советская монументальная мозаика юга России. 1937–1991», приуроченная к выходу одноименной книги Игоря Бычкова, Николая Васильева, Артура Токарева в издательстве «Кучково поле Музеон». Монументальный труд — в альбоме представлены 87 оригинальных и художественно ценных мозаик как сохранившихся, так и утраченных. Собака.ru публикует отрывок о пяти самых необычных: от мозаики «Не оставляйте без присмотра» до фонтана «Красные птицы».
Газораспределительная подстанция
Новороссийск
ул. Героев Десантников, 87 (двор)
Художник: Петр Итяксов (предположительно)
Начало 1980-х
В начале 1980-х фасады нескольких газораспределительных подстанций Центрального и Южного районов Новороссийска были оформлены тематическими мозаичными панно— по-своему уникальный случай, не имеющий аналогов на Юге РСФСР. Работы выполнены в духе советских плакатов по технике безопасности (некогда украшавших интерьеры десятков тысяч общественных зданий и производственных предприятий), а также их уменьшенных копий — иллюстрированных карманных календарей и этикеток спичечных коробков. Наибольший интерес представляет мозаика «Не оставляйте без присмотра», вызывающая ассоциации одновременно с афишей авангардного фильма «Кино-глаз» Дзиги Вертова и изображениями т. н. всевидящего ока— масонского символа Великого архитектора Вселенной, не вписанного, однако, в треугольник (расположенный ниже, в виде стилизованного поля зрения) и редуцированного до уровня хозяйственно-бытового надзорщика. Интересный факт: по воспоминаниям местных жителей, данная работа породила массу городских легенд и «страшилок», созвучных сюжетам литературных произведений Эдуарда Успенского: сборника коротких историй «Ужасный фольклор советских детей» (1991), повести «Красная рука, черная простыня, зеленые пальцы» (1990), но прежде всего рассказа «Летающий глаз». Впрочем, несмотря на суеверия, в последние годы исследуемая мозаика неоднократно подвергалась атакам вандалов. Также стоит добавить, что далеко не все панно, созданные когда-то по заказу треста «Новороссийскгоргаз», сохранились до наших дней.
Детско-юношеский центр. Фонтан «Красные птицы»
Волгоград
Краснознаменская ул., 11
Архитекторы: Ефим Левитан, Александр Леушканов
Художник: Петр Чаплыгин
1980
29 декабря 1981 года большим событием в истории города стало открытие нового Дворца пионеров. Общая площадь здания, отвечающего всем требованиям современной архитектуры, составила около 13 тыс. м². Автором и руководителем проекта выступил Ефим Иосифович Левитан (1915–2007)— знаковая фигура в архитектуре послевоенного Сталинграда/Волгограда. Одним из художественных оформителей был назначен Петр Иванович Чаплыгин (1940–2022) — именно он является создателем фонтана-бассейна «Красные птицы», расположенного перед центральным входом. Выполненный в несколько абстрактной манере, фонтан стал символом комплекса и первой значимой работой Чаплыгина из цветной смальты. До этого, в самом начале 1970-х, Петр Иванович зарекомендовал себя крепким специалистом в области художественной керамики, создав масштабное монументально-декоративное панно «История Царицына» с росписью и рельефом на керамической плитке. Обе работы художника получили высокие оценки критиков.
В 2005 году бывший Дворец пионеров (переименованный в Детско-юношеский центр) был признан аварийным и закрыт для посещения, однако спустя 10 лет, пережив тотальное запустение и несколько пожаров, реконструирован в полном соответствии с изначальным проектным решением и заново открыт в марте 2018 года. Следует отметить качественный подход и к реставрации собственно фонтана, разнообразие и точность в выборе материалов. Обновленные «Красные птицы» — редкий, по-своему уникальный пример безупречного отношения к поврежденному мозаичному объекту. Фонтан работает в дневном режиме с мая по сентябрь, а сама площадь перед ДЮЦ является излюбленным местом отдыха горожан.
Элистинский вокзал
Элиста
Привокзальная пл., 1
Архитектор: Мингиян Пюрвеев
Художники: Петр Итяксов, Григорий Чернокнижный
Исполнители: В. Чернов, В. Павлов
Рельефно-мозаичное панно «Джангар» 1973
Центральное место в композиции, расположенной на глухой стене над входом в здание вокзала, занимает богатырь Джангар (ключевой персонаж одноименного калмыцкого героического эпоса), стоящий с огненной молнией в руке на фоне своего белого жеребца Аранзала Зэрде и огромного солнечного диска. Справа размещены стилизованные изображения морских волн и космоса с небесными телами в компании первого искусственного спутника Земли. Рельефно-мозаичные фигуры собраны из сегментов, иногда имеющих вогнутые грани, что усиливает общую графичность панно, чей фон выполнен из гальки в цементном растворе. Фигура главного героя довольно статична и также донельзя стилизована в своей позе, а коня, наоборот, чрезвычайно динамична. Второстепенные элементы, в свою очередь, напоминают ленты из ткани или бумаги, вторящие и рисунку волн, и почти орнаментальной солнечной «короне», и лошадиной гриве. Авторами этого знакового для города произведения являются Петр Васильевич Итяксов (1922–2004) и Григорий Петрович Чернокнижный (1915–1993)— известные специалисты, фронтовики ВОВ, получившие профессиональное образование и долгое время работавшие в Украинской ССР. Следует добавить, что помимо Элисты монументально-декоративное творчество Итяксова широко представлено в Ужгороде, Тернополе, Звенигородке, Анапе и, конечно, Новороссийске, в котором художник проживал с 1972 года. К сожалению, некоторые его мозаичные работы безвозвратно уничтожены— типичный для постсоветского Юга России результат невежества и самодурства местных чиновников.
Скульптурная композиция «Рыбка и волна»
Ростов-на-Дону
Пушкинская ул., 174
Художник: Геннадий Снесарев
1982–1983
Монументально-декоративная композиция представляет собой стенку-ширму и отдельно стоящую скульптуру. Изогнутая в плане стена имеет силуэт волн и отгораживает пространство двора, где располагается фигура стилизованной рыбки— главного элемента композиции, чьи части выполнены из бетона и смальты в текучих асимметричных формах. Полихромная мозаика также покрывает округлые поверхности стены, украшенной рельефными медальонами с изображением медуз. Общая динамика композиции создает ощущение почти хаоса, разгула стихий, на фоне которых медленно проплывает главная героиня произведения, рыбка, очевидно попавшая сюда из сказки А.С. Пушкина. В определенных ракурсах у зрителя появляются и космические аллюзии: изогнутые волнообразные сегменты стены складываются то в полотнища северного сияния, то в туманности или кольца газовых гигантов. Такая многозначность и свобода интерпретации художественного образа хоть и типична для монументального искусства позднесоветских десятилетий, но одновременно признак большого мастерства художника.
В 2021 году находящаяся в аварийном состоянии композиция «Рыбка и волна» была реставрирована по инициативе Дарьи Максимович—организатора фестиваля восстановления исторической среды «Том Сойер Фест» в Ростове-на-Дону. Реставрация прошла при поддержке фонда «Внимание», банка «Центр-инвест», частных лиц и администрации города. В работах приняли участие профессиональные специалисты, а также более 200 волонтеров в возрасте от 14 до 75 лет. Данное событие— абсолютно уникальный по масштабу пример восстановления поврежденного мозаичного объекта, не имеющий аналогов в современной истории Юга России.
Скульптурная композиция «Природа»
Ростов-на-Дону
Пл. Мичурина
Художник: Геннадий Снесарев
1977
Появившись в 1960-е на глухих торцевых фасадах функциональной архитектуры с целью декорирования плоскости стены, мозаики постепенно приобретают все более объемный вид и, по выражению Бориса Тальберга, стремятся «стать самостоятельной пространственной формой». Происходит это на фоне развернувшейся дискуссии о роли монументального искусства в организации окружающей среды. В середине 1970-х термин «среда» трактуется как все предметное окружение человека, вся духовно ориентированная пространственная сфера, в которой разворачивается жизнедеятельность общества. Вместе с тем приходит понимание, что монументальная живопись уже не только связана с архитектурой, но призвана самостоятельно воздействовать на все окружающее пространство. Монументальное искусство усложняется, становится более разнообразным по форме и содержанию, а его роль в создании среды — все более интенсивной и независимой. Мозаичные произведения размещаются самым разным способом — чаще всего на плоскости стен и их фрагментов, в виде отдельных декоративных стенок, рельефов и, наконец, — автономных скульптурных композиций. Использование декоративной скульптуры с применением мозаики становится довольно частым явлением.
Композиция «Природа» ведущего ростовского монументалиста Геннадия Митрофановича Снесарева (1928–2009) относится именно к таким работам — очень крупная, действительно монументальная форма расположена в открытом озелененном пространстве площади Мичурина. Место, однако, выбрано не самое удачное: скульптура фактически отрезана от жителей района трамвайным кольцом, со временем она оказалась скрытой от взоров выросшими за эти годы деревьями, вокруг не было сделано благоустройство. Сложная образность породила и другие известные названия этого произведения: «Дерево жизни», «Яблони» и «Верблюд». Кстати говоря, именно эта абстрактность и неоднозначность образа, по воспоминаниям сына Снесарева, отозвалась художнику неприятным информационным фоном — его критиковали на местном уровне и даже ставили крайне дискомфортные вопросы о том, на что, мол, тратятся народные деньги? Однако в центральной профессиональной прессе (журналы «Архитектура СССР», «Декоративное искусство СССР») «Природа» получила значительное признание — была отмечена несколькими упоминаниями и специальными публикациями, а также участвовала в республиканской выставке 1978 года в Сочи. К большому сожалению, этот столь неординарный для ростовской практики художественный объект в настоящее время находится в аварийном состоянии.
Отрывок из книги «Советская монументальная мозаика юга России. 1937–1991» Игоря Бычкова, Николая Васильева, Артура Токарева для публикации предоставило издательство «Кучково поле Музеон».
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