Гид по Павловску: дом с ангелом, дача архитектора Брюллова и замок Бип

Планы на выходные: едем в Павловск! Бывший клуб «Казино-Павловск» и готическо-романтический бастион XVIII века императора Павла I: Собака.ru рассказывает, что стоит посмотреть в городе.
Павловский дворец
Дача И. Б. Штейна
Садовая ул., 9
Двухэтажная дача построена в стиле модерн. Есть версия, что автором проекта мог являться архитектор Василий Кенель, известный по первому в Петербурге стационарному цирку Чинизелли. После революций в здании открыли клуб «Казино-Павловск» (с бильярдом, лото и мороженым!). Вилла получила название Миранда в честь женского латинского имени, означающего «достойная восхищения».
Павловский дворец
Садовая ул., 20
Оммаж палладианской вилле — проект XVIII века архитектора Чарльза Камерона, приглашенного Екатериной II в Россию. Над дворцом в последствии работали и другие зодчие: Джакомо Кваренги, Андрей Воронихин, Карл Росси. Бывшая императорская резиденция прославилась уникальными интерьерами: потолки с фресками, роскошные мебельные предметы, богатая коллекция произведений искусства — работы Питера Пауля Рубенса, Ивана Мартоса и других. Ныне архитектурный памятник является наследием ЮНЕСКО.
Замок Бип
Замок Бип
Мариинская ул., 4
Готическо-романтический бастион XVIII века императора Павла I возвели по проекту Винченцо Бренна в 1795–1797 годах. Символ Павловска имел все шансы превратиться в башню-руину после пожаров, разрушений и долгих лет запустения, пока за дело не взялся ресторатор Сергей Гутцайт. Он отреставрировал крепость и открыл в ней бутик-отель с антиквариатом и ресторан с богатым винным погребом (готовят молодых козлят, гусей и уток!).
Дача А.П. Брюллова
Елизаветинская ул., 2
Собственная дача была построена архитектором, автором проектов Михайловского театра на площади Искусств Александром Брюлловым. Здание пережило революции и войны, а в 1999 году Сергей Гутцайт отреставрировал архитектурный памятник и открыл в нем школу имени видного российского дипломата и государственного деятеля Александра Горчакова. Вскоре Сергей Эдидович отреставрировал и четырехэтажную башню, примыкающую к основному зданию дачи: теперь здесь обсерватория со смотровой площадкой (Брюллов увлекался астрономией!).
Собор Николая Чудотворца
Собор Николая Чудотворца
Артиллерийская ул., 2
Храм построен по проекту архитектора, автора особняка Кшесинской, Александра фон Гогена — за работу зодчий денег не взял. Кирпич для облицовки фасадов церкви привезли из Франции, колокола для церкви изготовили на заводе Орлова в Петербурге (самый большой колокол весил 169 пудов!). В 1926 году церковь закрыли, здание сильно пострадало за годы войны. До 1991 года здесь были танковая мастерская и склад военной части. Сегодня храм является действующим.
Дом с ангелом
Красного курсанта, 8
Здание построено по проекту инженера и архитектора Александра Барышникова по заказу его двоюродных братьев: владельца лавок в Гостином Дворе Павла и коллекционера Петра. В народе архитектурный памятник получил название дом с ангелом за характерный декор на фасаде. По одной из версии фигура маскирует глухую стену, удобную для размещения коллекций картин Петра Барышникова. Известно, что образец модерна не пришелся по вкусу художнику и идеологу объединения «Мир искусства» Александру Бенуа. Сам дом несколько десятилетий был заброшен, недавно объект отреставрировали.
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