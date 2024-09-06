Гид по Павловску: дом с ангелом, дача архитектора Брюллова и замок Бип

Дача И. Б. Штейна

Садовая ул., 9

Двухэтажная дача построена в стиле модерн. Есть версия, что автором проекта мог являться архитектор Василий Кенель, известный по первому в Петербурге стационарному цирку Чинизелли. После революций в здании открыли клуб «Казино-Павловск» (с бильярдом, лото и мороженым!). Вилла получила название Миранда в честь женского латинского имени, означающего «достойная восхищения».

Павловский дворец

Садовая ул., 20

Оммаж палладианской вилле — проект XVIII века архитектора Чарльза Камерона, приглашенного Екатериной II в Россию. Над дворцом в последствии работали и другие зодчие: Джакомо Кваренги, Андрей Воронихин, Карл Росси. Бывшая императорская резиденция прославилась уникальными интерьерами: потолки с фресками, роскошные мебельные предметы, богатая коллекция произведений искусства — работы Питера Пауля Рубенса, Ивана Мартоса и других. Ныне архитектурный памятник является наследием ЮНЕСКО.