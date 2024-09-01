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Стало известно, когда в поездах и самолетах появится интернет

Спутниковый доступ в сеть станет доступен пассажирам не раньше 2027 года. Сейчас с РЖД ведется обсуждение того, чтобы на каждом составе был интегрирован абонентский терминал.

BOKEH STOCK/shutterstock

«Если смотреть на текущее покрытие интернетом маршрута Москва-Владивосток — оно катастрофически маленькое. А когда мы начнем предоставлять широкополосный доступ в интернет с 2027 года, то возможно будет получать интернет на всем протяжении пути. То же самое с самолетами и судами», — рассказала РИА «Новости» директор разработки лазерных терминалов компании «Бюро 1440» Ксения Лазаренко.

Она также добавила, что основные потенциальные клиенты компании — это промышленные и транспортные организации. Сейчас у них уже есть соглашения с РЖД и «Аэрофлотом». Причем с железнодорожной компанией обсуждают, чтобы на всех составах  был интегрирован абонентский терминал, который будет обеспечивать широкополосный доступ в интернет всем пользователям.

Ранее мы писали о том, что петербургские чиновники предлагают ввести льготные тарифы на «Сапсан». Они считают, что действующие расценки «кусаются» и начали выходить за разумные рамки.

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