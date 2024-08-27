Петербургские чиновники предлагают ввести льготные тарифы на «Сапсан»

Петербургские депутаты и комитет по туризму собираются обратиться в госсовет по туризму с предложением о вводе льготного тарифа для передвижений на «Сапсане», заявила врио главы комитета Нана Гвичия во время нулевых чтений бюджета в городском парламенте.

С вопросом о стоимости билета на «Сапсан» обратилась депутат Ирина Иванова. Она заметила, что цены на билеты иногда «кусаются» и выходят за все разумные рамки. На это замечание ответила Гвичия, сказав, что можно выступить инициативно «по этому поводу в госсовет».

Как пишет «Фонтанка» со слов Наны Гвичия, ранее уже поднимался этот вопрос не только петербургскими, но и московскими чиновниками. В результате компания «Аэрофлот» организовала авиа-шаттлы каждый час с доступными билетами.

«В руководстве «Сапсана» говорят, что спрос рождает предложение. С другой стороны, должен быть мониторинг ценовой политики, чтобы цены были доступными для семей», — добавила она.

Гвичия подчеркнула, что с ее точки зрения оптимальная цена на «сапсан» могла бы составлять 5 тысяч рублей.