18+
  • Образ жизни
  • Путешествия
  • News
Путешествия

В карельской Сортавале введут туристический налог

Он будет действовать с 1 января 2025 года. Туристам придется заплатить по 100 рублей в сутки. Владельцы гостиниц будут включать эти сборы в посуточную стоимость мест размещения для туристов.

Shutterstock.com (TunedIn by Westend61)

Туристический сбор заплатят все места размещения в Сортавале, которые предоставляют услуги туристам: гостевые дома, владельцы жилых квартир в благоустроенных домах, кемпинги и глэмпинги. Таким образом, туристический сбор будут собирать со всех организаций и частных лиц, которые предлагают услуги краткосрочного проживания для туристов в Сортавале, рассказал глава Сортавальского муниципального округа Сергей Крупин для «Коммерсанта».

Аналогичная система уже действует в национальном парке «Ладожские шхеры» на территории Питкярантского и Сортавальского округов, а также Лахденпохского района. Чиновник отметил, что запуск туристического налога должно помочь в развитии инфраструктуры и улучшении условий для туристов в Сортавале.

Напомним, курортный сбор превратят в туристический налог в Петербурге (и не только). Эксперимент с курортным сбором заканчивается в конце 2024 года. С 2025 года после того, как Госдума и Совет Федерации одобрили изменения в налоговую систему, курортный сбор преобразуют в туристический налог.

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Подписные издания
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: