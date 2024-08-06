В карельской Сортавале введут туристический налог

Туристический сбор заплатят все места размещения в Сортавале, которые предоставляют услуги туристам: гостевые дома, владельцы жилых квартир в благоустроенных домах, кемпинги и глэмпинги. Таким образом, туристический сбор будут собирать со всех организаций и частных лиц, которые предлагают услуги краткосрочного проживания для туристов в Сортавале, рассказал глава Сортавальского муниципального округа Сергей Крупин для «Коммерсанта».

Аналогичная система уже действует в национальном парке «Ладожские шхеры» на территории Питкярантского и Сортавальского округов, а также Лахденпохского района. Чиновник отметил, что запуск туристического налога должно помочь в развитии инфраструктуры и улучшении условий для туристов в Сортавале.

Напомним, курортный сбор превратят в туристический налог в Петербурге (и не только). Эксперимент с курортным сбором заканчивается в конце 2024 года. С 2025 года после того, как Госдума и Совет Федерации одобрили изменения в налоговую систему, курортный сбор преобразуют в туристический налог.