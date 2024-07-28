18+
  • Образ жизни
  • Путешествия
  • News
Путешествия

С 1 августа цены на авиабилеты могут вырасти до 50%

Все из‑за повышения ставки сборов с авиаперевозчиков. Собранные с повышения ставки деньги собираются потратить на капитальные ремонты аэродромов.

Ricardo Bayerlein/shutterstock

Себестоимость билетов на внутренние рейсы вырастет на 30%, на международные — на 50%. Об этом сообщает «Газета» со ссылкой на прогноз заведующего кафедрой Управления в международном бизнесе и индустрии туризма ГУУ Алексея Чудновского. Он также считает, что следом могут подорожать проезд железнодорожные билеты дальнего следования — на около 20% по сравнению с началом июня.

Скидок на отдых в отелях пляжных курортов в августе ждать не стоит, отметил профессор. Традиционно последний месяц лето является самым востребованным и, соответственно, самым дорогим.

Ранее мы уже обращали внимание на рост стоимости авиаперелетов. По словам Владимира Потешкина, в 2024 году наблюдается прогрессирующий рост цен на авиабилеты. В январе стоимость перелета выросла на 14%, в феврале — на 18%, в марте — на 22%, в апреле — на 11%, а в мае и июне — на 9%.

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Подписные издания
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: