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В России продолжают дорожать авиабилеты

О статистике сообщает «Тасс» со ссылкой на замминистра транспорта РФ Владимира Потешкина.

Song_about_summer / Shutterstock

Цифры озвучили на совещании о мерах повышения доступности авиаперевозок. По словам Владимира Потешкина, в 2024 году наблюдается прогрессирующий рост цен на авиабилеты. В январе стоимость перелета выросла на 14%, в феврале — на 18%, в марте — на 22%, в апреле — на 11%, а в мае и июне — на 9%.

Статистику обнародовали на фоне недавней новости о возможном установлении верхних границ стоимости авиабилетов, которые планируют ввести в Госдуме. «Рабочая группа будет запрашивать в правительстве, в Минтрансе перечень и принципы ценообразования тарифов на отдельных рейсах, и комиссия ФАС будет оценивать, насколько они экономически обоснованы», — отметил председатель комитета Госдумы РФ по транспорту Евгений Москвичев. Об этом сообщили в «Коммерсанте» 10 июля.

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