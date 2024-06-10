У россиян все чаще отбирают загранпаспорта на границе — что происходит? При чем здесь буква «ё»?

«Россиян предупредили о возможных проблемах с загранпаспортами», — в последнее время такие заголовки стали регулярно встречаться в СМИ. Туроператоры и правоохранительные органы предупреждают, что из-за ошибок в документах выезжающие из страны могут остаться и без зарубежной поездки, и без самих документов. Что происходит? Кому следует перепроверить данные в паспорте? И как избежать испорченного отпуска из-за проблем на погранконтроле? Разбираемся в материале «Собака.ru».
Что происходит?
Россияне все чаще сталкиваются с проблемами на границе из-за ошибок и опечаток в заграничных паспортах. Об этом накануне сезона летних отпусков рассказал журналистам вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян. По его мнению, проблема носит «лавинообразный характер».
Слова представителя АТОР подтверждаются многочисленными примерами. Только за последние два месяца подобные случаи зафиксированы в Екатеринбурге, Челябинске, Петербурге, Москве и других регионах. Из-за неправильного написания имен, фамилий, места рождения россиян не пропускали через погранконтроль, а паспорта у них изымали прямо в аэропорту.
Почему вдруг начались проблемы?
«На самом деле эта история началась не вчера, а в декабре прошлого года, — объясняет в беседе с «Собака.ru» Георгий Мохов, вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ), руководитель комитета по правовым вопросам. — Тогда вступили в силу поправки в законы, касающиеся недействительности загранпаспортов и процедуры их изъятия».
Именно этот документ наделил пограничников в аэропортах правом изымать паспорта, в которых они обнаружили ошибки. «Пока этого документа не было, туристов с ошибкой в имени или в названии родного города пропускали, но настоятельно рекомендовали после возвращения сменить паспорт. Теперь есть юридическое основание, по которому сотрудники паспортного контроля обязаны — подчеркну, что это их обязанность, а не право, — изымать недействительный загранпаспорт», — добавляет Мохов.
На первых порах, зимой 2023/2024 года, число поездок было сравнительно небольшим, поэтому применение нормы оставалось незаметным. «Сейчас началась волна изъятий паспортов по очевидным причинам — начался отпускной сезон, народу выезжает из страны больше, соответственно, стало больше и выявленных недействительных паспортов», — поясняет Мохов.
Какие ошибки могут привести к изъятию загранпаспорта?
Признаков «недействительности» паспорта предусмотрено много. Так, за последние месяцы сообщалось об изъятии документов по следующим основаниям: у одной туристки 1980-х годов рождения в качестве города рождения вместо Свердловска был указан Екатеринбург; у другого пассажира в качестве родного региона был указан «Ямало-Немецкий автономный округ»; еще одна пассажирка пропустила свой рейс из-за того, что в паспорте вверху и внизу страницы по ошибке МВД был указан разный номер документа.
Георгий Мохов
Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ):
На первом месте среди причин возникновения проблем — пропуски букв в именах, городах, названиях населенных пунктов. У нас один гражданин три года летал с паспортом, в котором указан родной город «Ермь» вместо «Пермь», и не считал это большой проблемой. После вступления в силу новых правил паспорт у него аннулировали. Также проблемы могут возникать из-за буквы «ё», если она меняет произношение, к примеру, фамилии «Деденёва» и «Деденева» — разные с точки зрения системы.
Следующие по частоте — ошибки в датах: перепутанный месяц, год, число. Далее идут проблемы с переименованными городами. Ну нельзя было родиться в СССР в городе Санкт-Петербурге, это невозможно. Наконец, проблемы могут быть вызваны физическим повреждением паспорта. К примеру, одну россиянку не выпустили из-за того, что нижняя машиночитаемая строка в паспорте не читалась. В итоге выяснилось, что собака погрызла уголок документа.
Проблемы могут возникнуть даже при отсутствии ошибок и опечаток. Как рассказал журналистам Артур Мурадян из АТОР, в Пулково едва не был изъят паспорт, в котором в качестве места рождения была указана только Ленинградская область без конкретизации населенного пункта.
«[Такое возможно] при том, что указания "Ленинградская область" по закону достаточно, — предупреждает партнер юридической фирмы Orlova/Ermolenko Александр Ермоленко. — К сожалению, проблема в данном случае не на уровне регулирования, а на уровне правоприменения. Ситуация осложняется еще и тем, что в самих госорганах периодически меняется мода оформления паспортов, так что в документах, выданных в разный период, могут указываться более или менее подробные данные. Возникнут ли из-за этого проблемы — зависит только от конкретного чиновника на границе».
Насколько случаи изъятия массовые?
По мнению Георгия Мохова из РСТ, говорить о том, что инциденты с изъятиями паспортов носят массовый характер, скорее нельзя. Однако отдельные случаи происходят, по его словам, регулярно.
«Случаются 1–2 случая в неделю на всю страну, — говорит Мохов, — часто это происходит на массовых вылетах, например, в субботу, когда много рейсов. Вполне возможно, однако, что таких случаев больше, просто не все доходят до нас или до прессы».
Анна Чекмарева
Ведущий юрист компании «Юристы для турбизнеса: Байбородин и партнеры»:
Случаи изъятия паспортов на сегодняшний день учащаются. Если сразу после вступления закона в силу такие случаи были чем-то экстраординарным, сейчас это достаточно распространенное явление. Я лично знаю за сегодняшний день только три случая только в аэропорту Шереметьево». Но, по нашему мнению, тенденций к снижению таких случаев пока не наблюдается. Возможно, на подход пограничников может повлиять судебная практика туристов против МВД или пограничников (в зависимости от того, чьи действия привели к возникновение убытков)
Можно ли вернуть деньги за поездку, сорванную из-за ошибки в паспорте?
Как объясняет Георгий Мохов из РСТ, изъятый на границе паспорт не является основанием для того, чтобы просить у туристической компании деньги за несостоявшуюся поездку. Однако, продолжает он, если турист сможет доказать, что ошибка в документ закралась по вине сотрудника МВД (а не самого владельца паспорта, который неправильно заполнил анкету), то деньги за испорченный отпуск можно попытаться взыскать с государства.
«Последняя история была, когда суд принял решение взыскать с МВД стоимость потерянного тура, — вспоминает Мохов, — у граждански был в паспорте указан мужской пол. По итогам служебной проверки выяснилось, что она, заполняя анкету, написала пол правильно, и ошибка закралась на этапе изготовления документа. В итоге стоимость тура компенсировали».
Впрочем, полагает Александр Ермоленко, ожидать, что МВД само признает ошибку или что суд обязательно вынесет решение в пользу гражданина, не стоит. «Если бы суды легко выносили решения против госорганов, такие ошибки делали бы много реже, — констатирует он, — поэтому рассчитывать на легкое получение компенсации не стоит». При этом, добавляет Ермоленко, это не значит, что защищать свои права не следует, однако необходимо приготовиться к долгому и непростому разбирательству.
Что можно сделать прямо сейчас, чтобы в будущем уберечься от проблем на границе?
Чтобы пропуск буквы в имени или неверное указание родного города не стали неприятным сюрпризом прямо на границе, следует заранее проверить все данные в документе и сверить их с теми, что указаны в общероссийском паспорте и на портале Госуслуг.
В том случае, если у владельца паспорта возникли вопросы, можно обратиться в ближайший МФЦ, чтобы там также сверили данные в загранпаспорте со сведениями, указанными в различных базах данных. Впрочем, предупреждает Георгий Мохов, это может сработать не всегда.
«Неделю назад был такой случай, — вспоминает он, — в паспорте у женщины буква "Ш" пропечаталась как черный квадрат. О том, что это буква можно было скорее догадаться, нежели прочитать. Гражданка пошла в МФЦ, а ей сказали, что в местном отделе МВД такой принтер и все выданные паспорта печатаются с таким дефектом. Обладательница документа позвонила в погранслужбу, стала выяснять, пропустят ли ее с таким паспортом, но там, разумеется, ничего не смогли конкретно ответить, не видя документа».
А как правильно «е» или «ё», «Петербург» или «Ленинград»?
Самое главное, подчеркивает Георгий Мохов, не фактическая правильность, а единообразие. Если у человека в загранпаспорте допущена ошибка в имени, но такая же неточность есть во всех базах, в общегражданском паспорте, водительском удостоверении, то этот паспорт будет считаться действительным. Если же данные в базах и в документе расходятся — загран аннулируют.
«Если, согласно базе, вы родились в Ленинграде, а по загранпаспорту — в Санкт-Петербурге, то паспорт недействителен. То же самое — наоборот», — констатирует он.
Что делать, если нашел в паспорте ошибку?
Если обнаружить ошибку заранее, то можно успеть заменить недействительный документ — для этого необходимо обратиться в МВД со специальным заявлением о замене документа. На это у МВД есть 10 дней. «Процедура [замены паспорта] достаточно простая: необходимо обратиться с заявлением либо в МФЦ, либо в соответствующее подразделение МВД, — поясняет Анна Чекмарева, — приходишь, отдаешь заявление, через некоторое время забираешь новый паспорт. При этом может возникнуть спор нужно или не нужно оплачивать Госпошлину. Многими служащими этот вопрос решается по-разному, хотя МВД давно разъясняло, что если в документе есть ошибка и она является следствием ошибки его сотрудников, то замена документа проводится бесплатно». Такая же информация размещена и в соответствующем разделе Госуслуг.
Если в паспорте уже есть виза, то можно пойти на хитрость — получить второй загранпаспорт. Таким образом, покинуть страну можно по документу без опечаток, а въехать в другую по тому документу, где есть разрешение на въезд. Однако нужно помнить, что эта процедура еще дольше и может занять до трех месяцев.
«Если ошибку нашли за два дня до поездки, то у вас два варианта, — констатирует Георгий Мохов, — сдавать билеты и отправляться за новым документом или на свой страх и риск ехать в аэропорт, рассчитывая, что вдруг пронесет и сотрудники не обратят внимания на проблему. Никакого срочного временного документа, или справки, подтверждающей подлинность паспорта с опечаткой, законом не предусмотрено».
Вадим Погорелов
Руководитель юридического отдела компании «Юристы для турбизнеса: Байбородин и партнеры»:
Если вы заметили ошибку за несколько дней до поездки и решили аннулировать путевку, то вы можете попробовать взыскать ту часть суммы, которую туроператор удержал в качестве расходов в силу поздней отмены путешествия, с МВД. Но многое будет зависеть от сути ошибки в паспорте.
К примеру, если ошибка в написании букв «е» и «ё», в суде представители Министерства внутренних дел могут заявить, что указанное разночтение не является ошибкой (несмотря на то, что прецеденты изъятия паспортов по указанным причинам достаточно широко известны) основываясь на позиции ВС РФ. В таком случае велик риск отказа в удовлетворении исковых требований.
Что делать, если ошибку заметили прямо на границе?
Самое главное, предупреждает Георгий Мохов из РСТ, не пытаться вступить в конфликт с сотрудниками погранслужбы. Оскорбления и уж тем более насильственные действия в отношении них могут закончиться задержанием, а затем административным или даже уголовным делом.
На случай возникновения проблем, вице-президент РСТ рекомендует брать с собой общегражданский паспорт, военный билет или водительское удостоверение. В некоторых случаях с помощью этих документов можно убедить пограничников. «По крайней мере, у вас появится основание поспорить», — заключает он.
В редких случаях, продолжает Мохов, это позволяет пройти паспортный контроль, даже если документы вызвали вопросы у его сотрудников. «Да, были кейсы, когда проблемы были несущественными: плохо читаемая буква или указание только региона рождения, без города. В любом случае нужно сохранять спокойствие и пытаться разговаривать с пограничниками», — добавляет вице-президент РСТ.
«Если убедить сотрудников паспортного контроля не получается, — продолжает Александр Ермоленко, — то необходимо дальше фиксировать нарушения ваших прав: спросить фамилию имя и отчество человека, который забрал ваш документ, зафиксировать ваше несогласие с происходящим в протоколе об изъятии паспорта (забрать копию протокола), зафиксировать имя, отчество и фамилию старшего смены. Если есть возможность, весь процесс лучше заснять на камеру телефона. А дальше со всем этим обращаться в суд».
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