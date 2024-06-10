У россиян все чаще отбирают загранпаспорта на границе — что происходит? При чем здесь буква «ё»?

Почему вдруг начались проблемы?

«На самом деле эта история началась не вчера, а в декабре прошлого года, — объясняет в беседе с «Собака.ru» Георгий Мохов, вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ), руководитель комитета по правовым вопросам. — Тогда вступили в силу поправки в законы, касающиеся недействительности загранпаспортов и процедуры их изъятия».

Именно этот документ наделил пограничников в аэропортах правом изымать паспорта, в которых они обнаружили ошибки. «Пока этого документа не было, туристов с ошибкой в имени или в названии родного города пропускали, но настоятельно рекомендовали после возвращения сменить паспорт. Теперь есть юридическое основание, по которому сотрудники паспортного контроля обязаны — подчеркну, что это их обязанность, а не право, — изымать недействительный загранпаспорт», — добавляет Мохов.

На первых порах, зимой 2023/2024 года, число поездок было сравнительно небольшим, поэтому применение нормы оставалось незаметным. «Сейчас началась волна изъятий паспортов по очевидным причинам — начался отпускной сезон, народу выезжает из страны больше, соответственно, стало больше и выявленных недействительных паспортов», — поясняет Мохов.