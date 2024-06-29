В России разрешили выкупать несколько кресел для комфортного сна в полете

Услуга Sleep+ заработает на рейсах «Аэрофлота» из Санкт-Петербурга в Пхукет, Хургаду и Шарм-эш-Шейх, а также в обратных направлениях. Услугой можно воспользоваться при наличии достаточного количества свободных мест на этапе регистрации в аэропорту вылета.

Внутри России Sleep+ можно приобрести при полете в аэропорты Дальнего Востока — из Петербурга во Владивосток. Стоимость услуги составит 6800 рублей.

Ранее мы рассказывали о том, что «Аэрофлот» и «Россия» ввели услугу перевозки животных на соседнем кресле. Перевозка животного в кресле рядом с хозяином возможна в жестком и полужестком контейнере, при этом питомец должен иметь возможность вставать в полный рост и поворачиваться вокруг себя.