18+
  • Образ жизни
  • Путешествия
  • News
Путешествия

«Аэрофлот» и «Россия» ввели услугу перевозки животных на соседнем кресле

Теперь ваши домашние питомцы смогут лететь вместе с вами — но только если их вес вместе с контейнером не превышает 15 килограмм.

Фото: Shutterstock

Перевозка животного в кресле рядом с хозяином возможна в жестком и полужестком контейнере, при этом питомец должен иметь возможность вставать в полный рост и поворачиваться вокруг себя. Максимальные габариты контейнера в классах эконом и комфорт: полужесткий — 50х35х32 сантиметров, жесткий — 50х35х30. Для бизнес-класса — 50х40х40 и 50х40х30 соответственно.

Контейнер должен соответствовать установленным требованиям, а также иметь ручку или петлю, которая позволит прочно закрепить переноску на пассажирском кресле. В соответствии с правилами безопасности контейнер разрешается размещать только на креслах у иллюминатора. 

Новую услугу тестировали в течение трех месяцев. Результаты показали, что она востребована у владельцев небольших животных и птиц — всего за это время было перевезено более 900 питомцев.

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Самокат
Подписные издания
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: