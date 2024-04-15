«Аэрофлот» и «Россия» ввели услугу перевозки животных на соседнем кресле

Перевозка животного в кресле рядом с хозяином возможна в жестком и полужестком контейнере, при этом питомец должен иметь возможность вставать в полный рост и поворачиваться вокруг себя. Максимальные габариты контейнера в классах эконом и комфорт: полужесткий — 50х35х32 сантиметров, жесткий — 50х35х30. Для бизнес-класса — 50х40х40 и 50х40х30 соответственно.

Контейнер должен соответствовать установленным требованиям, а также иметь ручку или петлю, которая позволит прочно закрепить переноску на пассажирском кресле. В соответствии с правилами безопасности контейнер разрешается размещать только на креслах у иллюминатора.

Новую услугу тестировали в течение трех месяцев. Результаты показали, что она востребована у владельцев небольших животных и птиц — всего за это время было перевезено более 900 питомцев.