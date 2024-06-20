Биометрический загранпаспорт подорожает для россиян

С 1 июля 2024 года вступает в силу закон, который предусматривает индексацию на 20% госпошлин за выдачу загранпаспорта. Биометрический загранпаспорт для взрослого подорожает с 5 000 до 6 000 рублей, для детей — с 2 500 до 3 000 рублей. Пошлины за выдачу загранпаспорта старого образца останутся прежними — 2 000 и 1 000 рублей соответсвенно.

Напомним, в июне выросла стоимость и шенгенских виз — с 11 июня виза подорожала на 12% и составила 90 евро для взрослых и 45 евро для детей в возрасте от 6 до 12 лет.