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Краткосрочная шенгенская виза станет дороже — как для взрослых, так и детей

Об изменении цен сообщили Ведомости со ссылкой на Министерство Европы и иностранных дел Словении. Решение уже одобрено Европейской комиссией.

maramade / Shutterstock

Новый тариф вступит в силу во всем мире с 11 июня этого года — стоимость шенгенской визы увеличится на 12% и составит 90 евро для взрослых и 45 евро для детей в возрасте от 6 до 12 лет.

«Европейская комиссия приняла решение увеличить стоимость краткосрочной шенгенской визы во всем мире на 12 процентов», — отметили в АТОР. При этом комиссия Евросоюза пока не делала никаких заявлений относительно даты повышения.

Ранее в феврале Еврокомиссия предложила увеличить цены на визу для ряда стран, в том числе России, из-за роста инфляции. Сейчас стоимость оформления шенгенской визы составляет 80 евро для взрослых и 45 евро для детей.

Напомним, что последний рост цен на визу произошел в феврале 2020 года. Тогда цена поднялась с 60 до 80 евро.

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