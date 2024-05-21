Новый тариф вступит в силу во всем мире с 11 июня этого года — стоимость шенгенской визы увеличится на 12% и составит 90 евро для взрослых и 45 евро для детей в возрасте от 6 до 12 лет.

«Европейская комиссия приняла решение увеличить стоимость краткосрочной шенгенской визы во всем мире на 12 процентов», — отметили в АТОР. При этом комиссия Евросоюза пока не делала никаких заявлений относительно даты повышения.

Ранее в феврале Еврокомиссия предложила увеличить цены на визу для ряда стран, в том числе России, из-за роста инфляции. Сейчас стоимость оформления шенгенской визы составляет 80 евро для взрослых и 45 евро для детей.

Напомним, что последний рост цен на визу произошел в феврале 2020 года. Тогда цена поднялась с 60 до 80 евро.