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Отказы российским туристам в выезде за рубеж могут стать массовыми

В ассоциации туроператоров России отметили, что сотрудники пограничной службы увеличили количество отказов и начали изымать заграничные паспорта из-за различных ошибок в данных.

GIOIA PHOTO/shutterstock

Вице-президент Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян отметил, что сначала возникали ошибки в полах и орфографии, затем проблемы стали касаться имен с буквой ё. Мурадян подчеркнул, что подобных случаев гораздо больше, чем сообщалось в СМИ, и что в этой ситуации «оказались и Семены, и Федоры». Он отметил, что проблема сейчас приобретает лавинообразный характер.

Особенно часто проблемы возникают у граждан, родившихся до 1991 года. Мурадян привел примеры путаницы в названиях городов: например, Свердловск и Екатеринбург, Самара и Куйбышев. Он также напомнил, что с декабря 2023 года в России действуют поправки к закону о порядке выезда и въезда, которые позволяют сотрудникам пограничной службы ФСБ изымать загранпаспорта на месте по восьми критериям, включая изношенный вид документа и технические ошибки.

Ранее мы писали о том, что срок оформления шенгена увеличился до 2 месяцев. Продление сроков связано с увеличением спроса на летние поездки в Европу. Количество желающих растет, но консульства стран не расширяют объемы обработки документов.

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