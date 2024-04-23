Ждать визу придется дольше! Срок оформления шенгена увеличился до 2 месяцев

Новость появилась на сайте Российский союз туриндустрии 22 апреля. Сейчас спрос на европейские направление формируется возможностью записи и лояльностью консульств — на данный момент наиболее вероятный путь получить заветную путевку лежит через Грецию и Италию. Однако, записаться на подачу документов на итальянскую визу можно только за 2 месяца до вылета. Как отмечает директор департамента рекламы и PR компании «Русский Экспресс» Анна Филатовская россияне часто обращаются в консульства Франции и Великобритании. Французскую визу оформляют за две недели, но временных слотов не много, а на британскую лучше закладывать 1,5-2 месяца. Что касается других государств, то стало известно, что Тайланд вводит 60-дневный безвизовый режим с 1 мая.

«Количество запросов на шенгенские визы растет, параллельно растет и загруженность визовых центров/консульских служб, увеличивается срок оформления. В свою очередь это приводит к сложностям в наборе групп. Например, чувствуется большой отложенный спрос на Францию, но очень сложно записаться на подачу, поэтому отправить группы практически невозможно. Ситуация складывается крайне неблагоприятная для группового туризма с жесткой привязкой по срокам поездки. Индивидуальный туризм с возможностью более гибкого выбора дат менее затронут этой проблемой», — сообщил директор по туризму компании «Туртранс-Вояж» Роман Руденко.

Напомним, что ранее в апреле был зафиксирован рост спроса на шенгенские визы в этом году на 20%. Из-за этого туристы всё чаще обращаются за помощью к посредникам.