Гид по Выборгу: дом с арлекинами, местный небоскреб, ресторан в винном погребе

Локальный туризм — абсолютный тренд! Мы уверены: Ленобласть — достойная альтернатива Хельсинки, Тоскане и Стокгольму. Одно из самых популярных направлений у петербуржцев — Выборг. Поднимались на Часовую башню и гуляли по Выборгскому замку? Отлично! «Собака.ru» составила гид по менее тривиальным местам, которые стоит посетить.
Библиотека Алвара Аалто
Что смотреть
Библиотека Алвара Аалто
Проспект Суворова, 4
Визитная карточка выборгского функционализма! Один из первых проектов финского архитектора Алвара Аалто и его единственная работа в России. Здание возвели в 1933—1935 годах. Одной из отличительных особенностей концепции стал лекторий, где потолок оформлен в виде волны и обшит рейкой из сосны. Это создает хороший акустический эффект — можно говорить без микрофона. В читальном зале для естественного и равномерного освещения на потолке предусмотрены круглые фонари. Глубина их рассчитана таким образом, чтобы в пространстве был только рассеянный свет, обеспечивая для читателей «бестеневое» освещение. В интерьере использованы преимущественно натуральные материалы — галька, камень, мрамор, дерево. В библиотеку стоит обязательно идти с экскурсией, чтобы погрузиться в детали архитектурного проекта здания.
Здание страховой компании «Карьяла»
Ленинградском шоссе, 7
Считался самым высоким домом Выборга вплоть до 1960-х. Автором проекта стал начинающий финский архитектор Олли Пеюрю. Строительство начали в 1938 году, а закончено в 1943-м. Первые два этажа были отданы под магазины и прачечную, верхние — под квартиры, на последнем устроили сауну. Квартиры были оборудованы каминами, электроплитами и холодильниками. Сегодня это единственное высотное жилое строение в стиле функционализма в городе.
Выборгский хлебокомбинат
Морская набережная, 3
Звезда выборгского функционализма! Здание возвели по проекту архитектора Эркки Хуттунена в 1932 году. Хлебокомбинат проработал до 2014 года, сегодня предприятие не работает.
Дом «Хякли, Лаллукка и Ко»
Дом «Хякли, Лаллукка и Ко»
Вокзальная, 7
Здание в духе финского национального романтизма возвели в 1906 году для нужд фирмы «Хякли, Лаллукка и К°» — занималась поставкой кофе, чая, табака и специй. Ассиметричный фасад, щипцы-фронтоны — работа архитектора Аллана Шульмана. Наличники окон первого этажа и балконы украшены барельефами животных, героев эпоса «Калевала». Есть даже театральная сцена с двумя арлекинами, которые стреляют друг в друга! Автором декора был скульптор Эмиль Халонен.
Основатель компании «Хякли, Лаллукка и К°» — меценат Юхо Лаллукка. Он жил со своей супругой Марей на втором этаже, первый — под коммерцию. Помещения на третьем и четвертом сдавал в аренду состоятельным людям. После смерти жена взяла в свои руки дела фирмы и пожертвовала деньги на строительство библиотеки Алвара Аалто.
Жилой дом АО «Арина»
Северная улица, 12
Одной из первых работ архитектора Аллана Шульмана в Выборге. Акционерное общество строило собственные доходники и получало прибыль от сдачи квартир. Здание 1903 года в духе финского национального романтизма сильно пострадало во время войны. Во время реконструкции в советские годы надстроили этаж. Вскоре деревянные оконные проемы заменили на пластик, установили железные двери. Сегодня собственник одной из квартир Алексей Храмов с волонтерами восстанавливает исторический облик парадной. Вместе отмыли метлахскую плитку, расчистили решетку перил с кованым растительным орнаментом, нашли оригинальную трафаретную роспись на стенах — оранжевые волны с цветами ландышей.
Попасть внутрь можно только с разрешения жителей дома или во время волонтерских акций — за анонсами можно следить тут.
Дом Пера Урсина. Фонд «Внимание»
Дом Пера Урсина
ул. Сторожевой башни, 4
Деревянный дом у Часовой башни принадлежал коллежскому асессору Перу Урсину. Возведен по проекту главного архитектора Выборга Карла Лесцига. Несколько лет назад большую коммунальную квартиру выкупили две семьи и решили открыть культурное пространство. Внутри сохранились аутентичные детали: изразцовые печи, потолочные росписи и даже фрагменты финских обоев середины XIX-XX веков. Например, по ним нынешние собственники узнали, что в доме Пера Урсина в качестве основы под обои использовали подорожные документы — выдавали гонцам, которые перевозили государеву почту, для получения казенных лошадей на почтовых станциях. Еще хозяева коммуналки посвятили много времени восстановлению раппортов, повторяющихся фрагментов рисунка, которые сегодня можно использовать для печати копий обоев. Сегодня узнать историю дома, увидеть артефакты может каждый: запись на экскурсии и мероприятия происходят в двух группах — «Открытая финская гостиная» и «Дом-музей у Часовой башни».
Доходный дом АО «Эден»
Крепостная, 32
Элитный модерновый жилой комплекс построен по проекту Акселя Гюльдена. Имя дом получил из-за фруктовой лавки на первом этаже. Магазин круглый год предлагал горожанам свежие фрукты, заграничные консервы. В доме было продумано все для комфорта жильцов — центральное отопление, газ, электрические лифты. В число съемщиков входила бывшая фрейлина последней русской императрицы Анна Вырубова. Она проживала в доме вместе с мамой после эмиграции из революционной России. К Анне часто приходили в гости дети жителей, так как она угощала их конфетами, отмечает старший научный сотрудник музея «Выборгский замок» Юлия Мошник. Сегодня в парадной уцелела оригинальная шахта лифта, деревянные двери, керамический декор. Попасть внутрь можно только с разрешения жильцов.
Где есть
Kellari
Подгорная, 9
Апрельская новинка — ресторан в винном погребе XVII века. В меню — концептуальная северная кухня шеф-повара Рустама Тангирова с богатой винной картой. Подают сливочный суп с красной рыбой, копчеными овощами и еловым маслом; суфле из судака и щуки, тартар из косули с муссом из северной морошки и солодового хлеба. На десерт предлагают шоколадный мусс с солодовым брауни, черной смородиной и пеканом; черничный пирог с блинной прослойкой, взбитым маскарпоне.
August Wahl
Крепостная, 8
Джаз-кафе в доме семьи Августа Валь — коллекционера старинных струнных музыкальных инструментов (7 скрипок Страдивари, 6 Гварнери и 6 Амати!). После начала советско-финской войны в 1940 году наиболее ценные экспонаты из собрания Валя вывез в Хельсинки на легковом автомобиле его друг скрипач Онни Сухонен.
Заведение открыл композитор и автор гимна Выборга Сергей Петров. За кухню отвечает его жена Елена вместе с шефом Дмитрием Мироновым. Сюда стоит зайти за Köttbullar (знаменитые фрикадельки с брусникой!), сморребродами и домашним брауни с клюквой и мятой.
Паб «Чемпион
Проспект Ленина, 18
Классический паб с фирменными бургерами, немецкими колбасками и замковым пивом.
«Таверна»
Крепостная, 3
Ресторан карельско-скандинавской кухни в духе средневековой таверны давно стал настоящим гастрономическим аттракционом среди туристов. В меню — курица по рецепту XVI века, поросенок тушеный в темном эле, похлебки в хлебных горшках (есть пивная!). Кажется, самое популярное место в Выборге — регулярные очереди на вход, поэтому лучше бронировать стол заранее.
«Крендель и Ко»
Красноармейская, 12
Крендели с заварным кремом, бездрожжевой с корицей, с жемчужным сахаром и марципановым кремом от ресторатора Дарьи Макаровской («Лавка вкусностей», «Таверна»). Обязательно попробуйте здесь уху в горшочке с судаком и форелью.
Cup
Прогонная улица, 1
Спешелти-кофе, дог-френдли, веганские десерты: уютная кофейня в доме купца Векруута.
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