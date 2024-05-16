Гид по Выборгу: дом с арлекинами, местный небоскреб, ресторан в винном погребе

Что смотреть

Библиотека Алвара Аалто

Проспект Суворова, 4

Визитная карточка выборгского функционализма! Один из первых проектов финского архитектора Алвара Аалто и его единственная работа в России. Здание возвели в 1933—1935 годах. Одной из отличительных особенностей концепции стал лекторий, где потолок оформлен в виде волны и обшит рейкой из сосны. Это создает хороший акустический эффект — можно говорить без микрофона. В читальном зале для естественного и равномерного освещения на потолке предусмотрены круглые фонари. Глубина их рассчитана таким образом, чтобы в пространстве был только рассеянный свет, обеспечивая для читателей «бестеневое» освещение. В интерьере использованы преимущественно натуральные материалы — галька, камень, мрамор, дерево. В библиотеку стоит обязательно идти с экскурсией, чтобы погрузиться в детали архитектурного проекта здания.

Здание страховой компании «Карьяла»

Ленинградском шоссе, 7

Считался самым высоким домом Выборга вплоть до 1960-х. Автором проекта стал начинающий финский архитектор Олли Пеюрю. Строительство начали в 1938 году, а закончено в 1943-м. Первые два этажа были отданы под магазины и прачечную, верхние — под квартиры, на последнем устроили сауну. Квартиры были оборудованы каминами, электроплитами и холодильниками. Сегодня это единственное высотное жилое строение в стиле функционализма в городе.

Выборгский хлебокомбинат

Морская набережная, 3

Звезда выборгского функционализма! Здание возвели по проекту архитектора Эркки Хуттунена в 1932 году. Хлебокомбинат проработал до 2014 года, сегодня предприятие не работает.