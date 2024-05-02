Как волонтеры и местные жители восстанавливают парадную дома акционерного общества «Арина» в Выборге

В 2019 году петербуржец Алексей Храмов приобрел квартиру в доме АО «Арина» в Выборге. С тех пор здание в духе финского романтизма — доминанта главной площади города — стало объектом внимания краеведов и волонтеров. За несколько лет по инициативе жителя в парадной расчистили лестничные ограждения, воссоздали исторические двери по оригинальным чертежам, а сегодня приводят в порядок флоральный орнамент на стенах (большая редкость!). «Собака.ru» рассказывает историю по порядку.
Одной из первых работ архитектора Аллана Шульмана в Выборге стал жилой дом АО «Арина» в 1903 году. Акционерное общество строило собственные доходники и получало прибыль от сдачи квартир. Здание в духе финского национального романтизма сильно пострадало во время войны: были повреждены перекрытия и кровля, утрачены интерьеры и сгорела парадная дверь. Во время реконструкции в советские годы надстроили этаж. Вскоре деревянные оконные проемы заменили на пластик, установили железные двери.
В 2019 году в доме приобрел квартиру петербуржец Алексей Храмов и решил восстановить исторический облик входной группы. Нашел чертежи фасада со схематичной прорисовкой утраченной двери в Национальном архиве Финляндии. Координацию проекта входной группы и сбор средств взял на себя фонд «Внимание». Досконально изучив аналогичные сохранившиеся двери в других домах Шульмана и подробно сняв мерки с проема, петербургский архитектор Владимир Доспехов выполнил проектирование. Новая дверь должна быть готова летом.
Парадная выглядела неважно — ремонт не делали порядка 40 лет, отмечает Алексей Храмов. Энтузиасты отмыли метлахскую плитку, расчистили решетку перил с кованым растительным орнаментом и обнаружили оригинальную расцветку — металл был покрашен в золотой.
В прошлом году, перед капитальным ремонтом управляющая компания опросила жителей: в какой колор покрасить стены парадной лестницы. Алексей предложил восстановить исторический цвет. Краеведы предположили, что стены могут быть украшены росписями, которые часто встречаются в домах в духе финского национального романтизма. Ничего подобного жители не замечали ранее.
Снимая многолетние слои краски на первом этаже, Алексей обнаружил оригинальный флоральный орнамент — оранжевые волны с цветами ландышей. Это трафаретная роспись начала XX века. Раньше изображение выбирали из каталогов, изготавливали типовой шаблон. Обычно одинаковый рисунок наносили на всех этажах, как своеобразный бордюр вдоль лестничного пролета. В то время эта техника была очень популярна. «Орнамент в доме АО "Арина" — уникальная находка, но не единственная. Мы нашли еще с десяток различных в выборгских парадных, но акции проводим только в "Арине". В Петербурге и в других городах бывают росписи в отделке внутренних служебных и жилых помещений. Но подобные узоры все же более характерны для финской архитектуры начала XX века», — отмечает краевед и участница «Выборгской улицы» Маргарита Николаева.
Узнав о необычном артефакте, к расчистке стен подключились активисты. «Самая большая сложность заключалась в том, что это длительная кропотливая работа. Расчистки мы не согласовывали, поскольку дом не является объектом культурного наследия. Для работ требуется только согласие жильцов, которое у нас есть», — подчеркивает Маргарита. «Судя по толщине мазков, росписи мастера заканчивали вручную, добавляя в числе прочего золотистый контур вокруг цветков — вероятно, это хорошо перекликалось с золотой краской на перилах», — считают эксперты.
Сегодня фрагменты росписи прослеживаются на всех этажах, но работы продолжаются. «Мы больше года ведем расчистку, но пока удалось сделать лишь треть работы. Открывшиеся кусочки орнамента отреставрируем, законсервируем и используем как образец для восстановление росписи с помощью трафарета. Пока периодически делаем паузы. Например, сейчас в доме управляющая компания планирует отремонтировать потолок, поэтому орнамент на время закроем защитной пленкой. Летом снова будем проводить акции по восстановлению росписей, куда сможет прийти любой желающий. Думаю, через два года вернем парадной исторический облик», — заключает Алексей Храмов.
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