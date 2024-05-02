Как волонтеры и местные жители восстанавливают парадную дома акционерного общества «Арина» в Выборге

Парадная выглядела неважно — ремонт не делали порядка 40 лет, отмечает Алексей Храмов. Энтузиасты отмыли метлахскую плитку, расчистили решетку перил с кованым растительным орнаментом и обнаружили оригинальную расцветку — металл был покрашен в золотой.

В прошлом году, перед капитальным ремонтом управляющая компания опросила жителей: в какой колор покрасить стены парадной лестницы. Алексей предложил восстановить исторический цвет. Краеведы предположили, что стены могут быть украшены росписями, которые часто встречаются в домах в духе финского национального романтизма. Ничего подобного жители не замечали ранее.

Снимая многолетние слои краски на первом этаже, Алексей обнаружил оригинальный флоральный орнамент — оранжевые волны с цветами ландышей. Это трафаретная роспись начала XX века. Раньше изображение выбирали из каталогов, изготавливали типовой шаблон. Обычно одинаковый рисунок наносили на всех этажах, как своеобразный бордюр вдоль лестничного пролета. В то время эта техника была очень популярна. «Орнамент в доме АО "Арина" — уникальная находка, но не единственная. Мы нашли еще с десяток различных в выборгских парадных, но акции проводим только в "Арине". В Петербурге и в других городах бывают росписи в отделке внутренних служебных и жилых помещений. Но подобные узоры все же более характерны для финской архитектуры начала XX века», — отмечает краевед и участница «Выборгской улицы» Маргарита Николаева.