Туристические визы на Шри-Ланку все же станут платными

При этом туристам придется оплатить еще несколько сборов. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России. Путешественникам нужно будет заплатить 18,5 доллара за сервис, а также 9 долларов за предоставление услуги. «Таким образом с 1 июня туристическая виза на Шри-Ланку обойдется в 102,5 доллара, или 9400 рублей», — пояснили в АТОР.

До ноября 2023 года электронные визы на Шри-Ланку оформляли за 50 долларов, а визы по прибытию — за 60 долларов. От визовых сборов освобождали детей до 12 лет.

Напомним, что еще 1 мая в российском посольстве утверждали о продлении бесплатного визового режима с азиатской страной.