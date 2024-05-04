Туристические визы на Шри-Ланку все же станут платными

Это произойдет уже с 1 июня. С начала лета стоимость электронной визы на Шри-Ланку составит 75 долларов для путешественников всех возрастов, включая младенцев.
При этом туристам придется оплатить еще несколько сборов. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России. Путешественникам нужно будет заплатить 18,5 доллара за сервис, а также 9 долларов за предоставление услуги. «Таким образом с 1 июня туристическая виза на Шри-Ланку обойдется в 102,5 доллара, или 9400 рублей», — пояснили в АТОР.
До ноября 2023 года электронные визы на Шри-Ланку оформляли за 50 долларов, а визы по прибытию — за 60 долларов. От визовых сборов освобождали детей до 12 лет.
Напомним, что еще 1 мая в российском посольстве утверждали о продлении бесплатного визового режима с азиатской страной.
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