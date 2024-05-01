Таиланд сократил срок безвизового режима для россиян

60-дневный безвиз с Таиландом вводится для «развития экономических и внешнеполитических отношений с Российской Федерацией, а также укрепления связей между людьми, что является основой международных отношений». При этом ранее действовало правило 90 дней.

Что касается Шри-Ланки, то эта страна продлила выдачу бесплатных виз россиянам. Пока нет информации, как долго визы будут оставаться бесплатными. Государство решило сохранить такой режим для семи стран: помимо России, это также Индонезия, Индия, Китай, Япония, Малайзия и Таиланд.

Ранее мы писали о том, что ждать визу придется дольше! Срок оформления шенгена увеличился до 2 месяцев. Продление сроков связано с увеличением спроса на летние поездки в Европу.